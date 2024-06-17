Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", капітан Володимир Назаренко, додавши, що всі атаки та провокації ворога отримують відповідь. Українські захисники готові до будь-яких, навіть найгірших дій противника.

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Чим найчастіше атакує ворог

Наші воїни усвідомлюють, що окупанти активно проводять розвідку, артилерійську підготовку, бомбардування. Крім цього, використовують "Ланцети", безпілотники, FPV-дрони й намагаються максимально тиснути у межах своїх можливостей. Тому надалі все залежатиме від тих ресурсів і резервів, які зможе накопичити Росія.

Постійно триває артилерійське бомбардування. Через активність і вдалу, фахову роботу наших операторів БпЛА, ворог змушений відтягувати свою артилерію на декілька кілометрів до себе в тил. Відповідно ворожа артилерія більше зосереджена на підготовці до роботи по "нульовій" лінії Сил оборони,

– розповів офіцер.

Відповідно ближні та дальні тили противник бомбардує авіацією, керованими та некерованими бомбами. Наприклад, на Харківщині були випадки, коли окупанти обстрілювали цією зброєю свої території. Адже КАБи – зовсім не високоточні засоби.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Також окупанти використовують реактивні системи залпового вогню, типу "Град" та інші. Це роблять через те, що були змушені відтягнути артилерію. Тож одним із пріоритетів Сил оборони зараз є контрбатарейна боротьба для того, щоб не дозволяти окупантам безкарно атакувати наші позиції.

Яка головна мета Росії на Бахмутському напрямку

Мета ворога є однією по всій лінії фронту, де він зараз проводить активні бойові дії. Насамперед мовиться про створення тиску на різних ділянках, щоб прорвати фронт. У більшості випадків такі спроби є безрезультативними.

Саме через це окупанти втрачають по тисячі людей щодня. Вони намагаються наступати у різних місцях, але натомість зазнають великих втрат в особовому складі та в техніці.

Ворог пробує штурмувати різними способами та використовує для цього різні засоби. Але це йому не вдається, зокрема через влучну роботу українських дронів.

Краще втратити дрон, ніж ризикувати людиною

"Зараз наш підрозділ збирає на БпЛА. Саме зусиллями пілотів безпілотників виявляється скупчення та накопичення ворога, його логістика. Здебільшого вдається зупинити росіян ще на етапі планування штурмових дій. Тому важливо знати про плани окупантів та бути на крок уперед, – розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж".

Дрон-камікадзе – це практично керований боєприпас, який має значно вищі шанси потрапити у ціль. Попри це дрони не замінюють інші види озброєння, але навіть для артилеристів є дуже потрібними. Це суттєва економія боєприпасів, адже видно куди летить кожен дрон.

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Так військові можуть коригувати постріли, вчасно виявляти скупчення військ, оператори БпЛА миттєво діляться своїми розвіданими. Тому чим більше безпілотників на фронті, тим більші шанси мають Сили оборони подавити ворожі війська.

БпЛА справді є розхідним матеріалом, але значно доцільніше ризикувати дроном, ніж піддавати небезпеці життя українських військових. Тому краще використати тисячі БпЛА, ніж ризикувати хоча б одним життям нашого воїна,

– наголосив офіцер.

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