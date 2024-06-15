Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, додавши, що його підрозділ тримає оборону на Горлівському напрямку. Наразі підготовки противника до штурму на цій ділянці фронту не фіксується.

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На чому робить акцент Росія

"Ми продовжуємо тримати смугу оборони на Горлівському напрямку. Трохи смугу оборону нам дорізали в бік Очеретиного, але конкретні населені пункти я називати не буду. Мінометка, касетні боєприпаси, арта – все це відпрацьовує по наших позиціях постійно", – розповів Євген Ієвлєв.

Водночас не помітно скупчення військ чи підготовки до штурмів. Ймовірно, це пов'язано з тим, що ворог зосередився на тому, щоб вийти на трасу Костянтинівка – Покровськ. Окупанти сподіваються пробити оборону Часового Яру та замкнути кільце, щоб оточити наше угруповання військ.

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"Сьогодні наше завдання максимально "перекопувати" лінію фронту ворога й техніку, що попадає в фокус зору нашої аеророзвідки", – наголосив боєць ЗСУ.

Він додав, що серйозний вплив на хід боїв мають ФАБи та КАБи, які застосовує ворог. Часто вони не дозволяють нашим військовим навіть підійняти голову та роздивитися, що саме потрібно знищити.

Україні треба достатньо авіації

Західні видання також пишуть про ймовірне змикання кільця та просування ворога дедалі ближче до важливої траси у Костянтинівці. Проте, як наголосив військовий, бажання окупантів та їхні реальні можливості значно розходяться. Наразі немає передумов говорити про оточення наших військ.

А щодо того, чим справді переважає ворог, то ні для кого не є секретом, що нам дуже потрібна авіація, літаки F-16. Нам дуже важливо закрити повітряний простір, бо всі сподіваються на висоти. Звісно, вони дають певну перевагу, але коли ворог тебе штурмує, скидає КАБи, ФАБИ, то вони знищують всі наші позиції, зокрема й на висотах,

– підкреслив Євген Ієвлєв.

Тому військові сподіваються, що коли у небі з'являться західні винищувачі й стануть на патрулювання повітряного простору, то ситуація на багатьох напрямках фронту зміниться.

А щодо наближення ворога до траси, то навіть кілька кілометрів, які він пройшов, не можна назвати стратегічним успіхом. Це локальне просування саме через ту тактику, яку вони використовують майже з початку війни – просто знищувати все перед собою,

– додав боєць ЗСУ.

Втім Україна також підкріпилася. Це можна побачити з огляду на російський літакопад. Адже лише за травень 2024 року окупанти втратили 6 своїх літаків. Проте не варто забувати, що це не є найбільш дієва боротьба з тою кількістю керованих авіабомб, яку використовує Росія по наших позиціях.

Втрати повітряних суден, звісно, спонукають росіян діяти обережніше, але точно не зменшують кількості обстрілів.

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