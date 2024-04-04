На днях с территории Запорожской АЭС снова были обстрелы. Кроме этого, появилось видео с атомной станции, на котором видно, что оккупанты хранят там свою технику и личный состав.
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Что говорят в МАГАТЭ
Эксперты, которые находятся на Запорожской АЭС около 10:06 зафиксировали отключение единственной линии 330 киловатт. Вследствие этого электроснабжение станции зависит только от линии 750 киловатт. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения станцию питали четыре линии 750 киловатт и шесть линий 330 киловатт.
По данным Международного агентства по атомной энергии, сначала причина такого отключения "не была понятна сразу". Однако это произошло почти одновременно с сообщениями о "военной активности" в этом регионе.
Это также подтвердила группа МАГАТЭ на месте, которая слышала многочисленные залпы артиллерии сегодня утром, а также в среду, когда группа слышала ракетные обстрелы,
– заявили в агентстве.
Реагируя на инцидент, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция в очередной раз потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.
По его словам, события сегодняшнего утра 4 апреля, еще раз обращают внимание на реальную опасность, которая угрожает этому крупнейшему объекту, а именно – Запорожской атомной электростанции.
Что этому предшествовало: главное
- Утром 4 апреля в Энергоатоме заявили, что по состоянию на сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750 киловатт "Днепровская", работу которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков.
- Специалисты также объяснили, что это снова грозит аварийной ситуацией. Ведь в случае отключения последней линии ЗАЭС может быть на грани очередного блэкаута. Именно через нее Запорожская АЭС получала питание для своих нужд от украинской энергосистемы.
- Кроме того, в Энергоатоме вспомнили, что на станции уже было 8 полных блэкаутов и один частичный (тогда запускали аварийные дизель-генераторы и системы безопасности). Если они перестанут работать, то возможна аварийная ситуация.