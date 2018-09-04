Какая страна станет следующей жертвой России: Бабченко сделал прогноз

Беларусь может стать следующей целью Российской Федерации после Украины, ведь Москва уже давно пытается "поглотить" ее государственный суверенитет.

Об этом заявил известный российский журналист Аркадий Бабченко, передает "Новое Время".

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Мне кажется, что Беларусь будет следующей, потому что это одна из наиболее очевидных целей. Де-факто, на мой взгляд, поглощение Беларуси Россией уже произошло. И сейчас идут учения на Дальнем Востоке с Китаем, предыдущими были учения Запад-2017 на территории Беларуси, и это говорит о том, что о государственном суверенитете Беларуси уже можно говорить все меньше и меньше,

– отметил Бабченко.

Журналист предположил, что возможно территориальное поглощение РФ Беларуси произойдет без войны.

Кроме того, вследствие возможного создания новой территориально-государственной формации президент России Владимир Путин сможет "обнулить" срок своих полномочий в нынешней должности.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, что армия России может вторгнуться и начать войну в соседней Беларуси, однако не будет в ближайшее время осуществлять новое вооруженное наступление на Украину.