20:39
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какая страна станет следующей жертвой России: Бабченко сделал прогноз

447 Читати новину українською
Беларусь может стать следующей жертвой России
Беларусь может стать следующей жертвой России / news.tut.by

Беларусь может стать следующей целью Российской Федерации после Украины, ведь Москва уже давно пытается "поглотить" ее государственный суверенитет.

Об этом заявил известный российский журналист Аркадий Бабченко, передает "Новое Время".

Читайте также: Лукашенко выступил с претензиями в адрес России

Мне кажется, что Беларусь будет следующей, потому что это одна из наиболее очевидных целей. Де-факто, на мой взгляд, поглощение Беларуси Россией уже произошло. И сейчас идут учения на Дальнем Востоке с Китаем, предыдущими были учения Запад-2017 на территории Беларуси, и это говорит о том, что о государственном суверенитете Беларуси уже можно говорить все меньше и меньше,
– отметил Бабченко.

Журналист предположил, что возможно территориальное поглощение РФ Беларуси произойдет без войны.

Кроме того, вследствие возможного создания новой территориально-государственной формации президент России Владимир Путин сможет "обнулить" срок своих полномочий в нынешней должности.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, что армия России может вторгнуться и начать войну в соседней Беларуси, однако не будет в ближайшее время осуществлять новое вооруженное наступление на Украину.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Александр Григорович уволен с должности и.о. председателя ГПЗКУ из-за скандала с подпольным казино
 20 апреля 2017 , 12:37
Демократы в Конгрессе США требуют у Трампа отменить встречу с Путиным: озвучена причину
 14 июля , 00:59
14 июня Киевсовет вернется к вопросу создания музея на Почтовой
 11 июня , 14:24
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук