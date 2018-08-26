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Лукашенко выступил с претензиями в адрес России

1886 Читати новину українською
Лукашенко раскритиковал российскую власть
Лукашенко раскритиковал российскую власть / Utro.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на российские власти, обвинив в нарушении двусторонних договоренностей в нефтегазовой сфере. В частности, по словам Лукашенко, его страна недополучает таможенные выплаты от реэкспорта российской нефти.

Свое заявление Лукашенко сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Так, белорусский лидер отметил, что в апреле 2017 года с Россией обсуждалась цена на газ и именно тогда стороны договорились о зачислении в бюджет.

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Мы нашли с Путиным выход, подключив нефть – так называемая перетаможка, когда 6 миллионов тонн российской нефти мы могли продавать, а таможенные сборы зачислялись бы в наш бюджет,
– рассказал Лукашенко.

По его словам, на момент договоренностей нефть стоила около 40-50 долларов за баррель.

"А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало немного больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство. Но если бы цена упала, мы бы получили тогда вообще только половину", – отметил президент Беларуси.

Он также подчеркнул, что сразу после этого начисления в бюджет Беларуси прекратились.

Кто-то из так называемых умных либералов в Министерстве финансов России увидел, что белорусы слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписаны договоренности. И россияне прекратили перечислять часть средств, нарушая договоренности,
– пояснил Лукашенко суть своего возмущения.

К слову, недавно Александр Лукашенко обновил руководство правительства Беларуси.

Теги: Новости России Новости политики Новости Беларуси нефть Александр Лукашенко
Источник: 24 Канал
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