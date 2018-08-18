Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси

В Беларуси президент Александр Лукашенко обновил руководство правительства страны.

Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

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Так, премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до этого возглавлял "Банк развития".

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров. Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До этого Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим".

Также заместителем премьер-министра назначен Владимир Кухарев. До этого он работал в должности заместителя председателя КДК. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.

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Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности – Павел Утюпин.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

Напомним, накануне Александр Лукашенко потребовал внести ему предложения по замене в руководстве правительства республики из-за "пофигистического отношения" к его поручениям.