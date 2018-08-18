Лукашенко змінив керівництво уряду Білорусі

У Білорусі президент Олександр Лукашенко оновив керівництво уряду країни.

Про це повідомляє білоруське агентство БелТА.

Читайте також: Вхід до складу іншої держави або війна, як в Україні: Лукашенко зробив прогноз для Білорусі

Так, прем'єр-міністром Білорусі призначений Сергій Румас, який до цього часу очолював "Банк розвитку".

Першим заступником прем'єр-міністра призначений Олександр Турчін, до теперішнього часу керівник апарату Ради міністрів. Заступником прем'єр-міністра Лукашенко призначив Ігоря Ляшенка. Дотепер Ляшенко очолював концерн "Белнефтехим".

Також заступником прем'єр-міністра призначений Володимир Кухарєв. Дотепер він працював на посаді заступника голови КДК. Він буде курувати питання будівництва, ЖКГ, транспорту.

Крім того, заступником прем'єр-міністра призначений Ігор Петришенко, який до цього був послом Білорусі в Росії. Він буде відповідати за соціальну сферу, охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт.

Читайте також: "Якщо буде війна, то не в Україні": назвали країну, на яку може напасти Росія

Міністром архітектури і будівництва призначений Дмитро Мікуленок. Міністром промисловості – Павло Утюпін.

Міністром зв'язку та інформатизації призначений Костянтин Шульган.

Міністерство економіки очолить Дмитро Крутий. Головою Державного військово-промислового комітету призначений Роман Головченко.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко вимагав внести йому пропозиції щодо замін в керівництві уряду республіки через "пофігістичне ставлення" до його доручень.