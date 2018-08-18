14:06
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
  • вівторок
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
Вєсті Кремля
22:00, 17 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, 17 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Лукашенко змінив керівництво уряду Білорусі

320 Читать новость на русском
Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / sharij.net

У Білорусі президент Олександр Лукашенко оновив керівництво уряду країни.

Про це повідомляє білоруське агентство БелТА.

Читайте також: Вхід до складу іншої держави або війна, як в Україні: Лукашенко зробив прогноз для Білорусі

Так, прем'єр-міністром Білорусі призначений Сергій Румас, який до цього часу очолював "Банк розвитку".

Першим заступником прем'єр-міністра призначений Олександр Турчін, до теперішнього часу керівник апарату Ради міністрів. Заступником прем'єр-міністра Лукашенко призначив Ігоря Ляшенка. Дотепер Ляшенко очолював концерн "Белнефтехим".

Також заступником прем'єр-міністра призначений Володимир Кухарєв. Дотепер він працював на посаді заступника голови КДК. Він буде курувати питання будівництва, ЖКГ, транспорту.

Крім того, заступником прем'єр-міністра призначений Ігор Петришенко, який до цього був послом Білорусі в Росії. Він буде відповідати за соціальну сферу, охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт.

Читайте також: "Якщо буде війна, то не в Україні": назвали країну, на яку може напасти Росія

Міністром архітектури і будівництва призначений Дмитро Мікуленок. Міністром промисловості Павло Утюпін.

Міністром зв'язку та інформатизації призначений Костянтин Шульган.

Міністерство економіки очолить Дмитро Крутий. Головою Державного військово-промислового комітету призначений Роман Головченко.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко вимагав внести йому пропозиції щодо замін в керівництві уряду республіки через "пофігістичне ставлення" до його доручень.

Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Кернес ніколи не сяде
сьогодні, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сьогодні, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
сьогодні, 10:02 Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
Ірина Вихрущ
Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
сьогодні, 08:38 Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
Ольга Черненко
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
17 серпня, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук