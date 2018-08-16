"Якщо буде війна, то не в Україні": назвали країну, на яку може напасти Росія

Армія Російської Федерації не буде найближчим часом здійснювати новий збройний наступ на Україну, однак може вторгнутися і розпочати війну в сусідній Білорусі.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

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Зараз якщо й буде якась війна, то в мене таке враження, що не у нас. Є багато країн, які можна окупувати. Причому без особливих напрягів,

– зазначив Гримчак.

На думку чиновника, якщо Росія окупує Білорусь, то населення країни-сусідки України може навіть не помітити цього.

"Населення Білорусі – близько 10 мільйонів чоловік. Останні 20 років ці люди живуть в Радянському Союзі з усіма його плюсами і мінусами. Плюси: не так часто розстрілюють опозиціонерів, як у 1937 році, і ситуація більш-менш стабільна. Президент цієї країни, як іноді здається, знає рідну білоруську мову, але не хоче нею користуватися. Серед громадян білоруським володіють близько 4%. Крім того, коли на початку року були навчання, я дивився на ставлення військовослужбовців з Росії до місцевого населення. Воно мене не здивувало. Але здивувало те, як на це реагують місцеві жителі. У нас, як я собі уявляю, могли спалити техніку, бо хлопці гарячі. У нас є досвід, а у них немає, тому вони навіть не помітять, що у них відбулася окупація", – сказав Гримчак.

Політик також зауважив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вже побоюється ймовірності такого сценарію.

Це один із варіантів, але я думаю, що це взагалі можливо, тому що у Білорусі зараз немає союзників і підтримки в світі. У свій час вони зробили ставку на Росію і тепер можуть отримати,

– підкреслив чиновник.

Нагадаємо, раніше російський соціолог Ігор Ейдман розповів, що Білорусь є наступною країною на яку може напасти РФ у Європі, адже це найбільш доступна та вигідна ціль.