19:49
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 19°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, 15 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, сьогодні
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Якщо буде війна, то не в Україні": назвали країну, на яку може напасти Росія

5666 Читать новость на русском
Білорусь може стати наступною жертвою Росії
Білорусь може стати наступною жертвою Росії / Фото з відкритих джерел

Армія Російської Федерації не буде найближчим часом здійснювати новий збройний наступ на Україну, однак може вторгнутися і розпочати війну в сусідній Білорусі.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

Читайте також: Росія планує закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту

Зараз якщо й буде якась війна, то в мене таке враження, що не у нас. Є багато країн, які можна окупувати. Причому без особливих напрягів,
– зазначив Гримчак.

На думку чиновника, якщо Росія окупує Білорусь, то населення країни-сусідки України може навіть не помітити цього.

"Населення Білорусі – близько 10 мільйонів чоловік. Останні 20 років ці люди живуть в Радянському Союзі з усіма його плюсами і мінусами. Плюси: не так часто розстрілюють опозиціонерів, як у 1937 році, і ситуація більш-менш стабільна. Президент цієї країни, як іноді здається, знає рідну білоруську мову, але не хоче нею користуватися. Серед громадян білоруським володіють близько 4%. Крім того, коли на початку року були навчання, я дивився на ставлення військовослужбовців з Росії до місцевого населення. Воно мене не здивувало. Але здивувало те, як на це реагують місцеві жителі. У нас, як я собі уявляю, могли спалити техніку, бо хлопці гарячі. У нас є досвід, а у них немає, тому вони навіть не помітять, що у них відбулася окупація", – сказав Гримчак.

Політик також зауважив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вже побоюється ймовірності такого сценарію.

Це один із варіантів, але я думаю, що це взагалі можливо, тому що у Білорусі зараз немає союзників і підтримки в світі. У свій час вони зробили ставку на Росію і тепер можуть отримати,
– підкреслив чиновник.

Нагадаємо, раніше російський соціолог Ігор Ейдман розповів, що Білорусь є наступною країною на яку може напасти РФ у Європі, адже це найбільш доступна та вигідна ціль.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики війна Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist
сьогодні, 19:45 Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist
Удар для НАТО та шанс для Росії: західні ЗМІ про конфлікт між США і Туреччиною
сьогодні, 19:01 Удар для НАТО та шанс для Росії: західні ЗМІ про конфлікт між США і Туреччиною
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Юрку Іздрику – 56: маловідомі факти з життя гуру сучукрліту, які точно здивують
сьогодні, 18:30 Юрку Іздрику – 56: маловідомі факти з життя гуру сучукрліту, які точно здивують
Катерина Петренко
Подорожі Україною: містична Львівщина, яка має чим здивувати
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: містична Львівщина, яка має чим здивувати
Юліана Вінтюк
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Джемілєв прокоментував президентські вибори у Франції
 24 квітня 2017 , 18:34
Україна – Хорватія: наставник хорватів розповів про дуже серйозні проблеми із складом і оцінив прихід Марлоса
 2 жовтня 2017 , 18:25
Карпати – Олімпік: КДК ФФУ прийняв рішення про долю недограного матчу
 21 грудня 2017 , 16:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук