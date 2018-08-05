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Росія планує закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту

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Росія планує закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту
Росія планує закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту / Фото з вільних мереж

Росія планує змінити режим перетину кордону для далекобійників з третіх країн, які в'їжджають на її територію з Білорусі. Так, у кінці липня російських прикордонників зобов'язали не пропускати на територію Росії водіїв з будь-якими паспортами, крім російських і білоруських.

Про це повідомляє DW.

Проте варто зазначити, що в ніч на 1 серпня до російських прикордонників надійшло розпорядження не застосовувати нові заходи, їх введення відклали на невизначений термін.

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З жовтня 2016 року російські прикордонники на кордоні з Білоруссю перестали впускати громадян Євросоюзу та ЄЕС (Казахстан, Вірменія, Киргизія), тому вони змушені в'їжджати в РФ з території інших країн.

При цьому існує тільки одна категорія громадян ЄС, яка має право перетнути білорусько-російський кордон – це водії-міжнародники.

Як розповів один з далекобійників, тепер пункт пропуску "Червоне" нагадує кордон у його класичному розумінні: спершу паспортний контроль, і тільки ті, хто його пройшов, прямують далі – на ваго-габаритний, транспортний, митний і фітосанітарний контролі.

Зазначимо, що Білорусь і Росія утворюють федеративну державу, і для громадян обох країн немає прикордонного контролю, як такого.

Теги: Новини Росії Новини Білорусі Транспорт
Джерело: 24 Канал
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