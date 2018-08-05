Россия планирует закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта

Россия планирует изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси. Так, в конце июля российских пограничников обязали не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских.

Об этом сообщает DW.

Однако стоит отметить, что в ночь на 1 августа российским пограничникам поступило распоряжение не применять новые меры, их введение отложили на неопределенный срок.

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С октября 2016 года российские пограничники на границе с Беларусью перестали впускать граждан Евросоюза и ЕЭС (Казахстан, Армения, Киргизия), поэтому они вынуждены въезжать в РФ с территории других стран.

При этом существует только одна категория граждан ЕС, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу – это водители-международники.

Как рассказал один из дальнобойщиков, теперь пункт пропуска "Красное" выглядит как рубеж в его классическом понимании: сначала паспортный контроль, и только те, кто его прошел, направляются дальше – на весо-габаритный, транспортный, таможенный и фитосанитарный контроли.

Отметим, что Беларусь и Россия образуют федеративное государство, и для граждан обеих стран нет пограничного контроля, как такового.