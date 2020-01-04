Какая зарплата у министра Федорова

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров за 3 месяца работы осенью получил более 110 тысяч гривен зарплаты.

Зарплата Федорова за сентябрь составляла 52 тысячи 628 гривен. Однако за вычетом всех налогов министр фактически получил 42 тысячи 366 гривен зарплаты, сообщает УНН со ссылкой на ответ из Секретариата Кабмина.

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В сумму зарплаты Федорова за сентябрь входят:

должностной оклад министра в размере 16 тысяч 195 гривен,

надбавка за интенсивность труда – 16 тысяч 196 гривен,

премия – 15 тысяч 380 гривен,

зарплата за время командировки – 4 тысячи 857 гривен.

Зарплата Федорова в октябре составила 51 тысяча гривен:

должностной оклад – 17 тысяч гривен,

надбавка за интенсивность труда – 17 тысяч гривен,

премия – 17 тысяч гривен.

С вычетом налогов Федоров за октябрь получил 41 тысячу 55 гривен зарплаты.

Зарплата Федорова в ноябре составила 34 000 140 гривен:

должностной оклад – 15 тысяч 454 гривны,

надбавка за интенсивность труда – 15 тысяч 454 гривны,

зарплата за время командировки – 3 тысячи 231 гривна.

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С вычетом налогов министр за ноябрь получил 27 тысяч 483 гривны зарплаты.