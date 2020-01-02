Какая зарплата у Дубилета без надбавок и премий
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что его зарплата без премий и надбавок составляет 15 тысяч гривен. По состоянию на ноябрь еще с надбавками и премиями министр зарабатывал 30 тысяч гривен.
"15 тысяч гривен плюс там надбавки и премии до 30 и 40 могут доходить, но я попросил мне поставить "нулевые", – сказал Дубилет в интервью для ютуб-канала FranchTV.
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Он отметил, что есть много министров и их заместителей, которым нужно установить гораздо большие зарплаты.
"Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", – пояснил Дубилет.
Министр добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина. А именно – как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топ-чиновникам.
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Статистика уровня зарплат в Украине за последние 6 лет / Инфографика 24 канала
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