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      Какая зарплата у Дубилета без надбавок и премий

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      Дубилет рассказал о своей зарплате / stopcor.org

      Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что его зарплата без премий и надбавок составляет 15 тысяч гривен. По состоянию на ноябрь еще с надбавками и премиями министр зарабатывал 30 тысяч гривен.

      "15 тысяч гривен плюс там надбавки и премии до 30 и 40 могут доходить, но я попросил мне поставить "нулевые", – сказал Дубилет в интервью для ютуб-канала FranchTV.

      К теме: Кому из министров не хватает зарплаты

      Он отметил, что есть много министров и их заместителей, которым нужно установить гораздо большие зарплаты.

      "Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", – пояснил Дубилет.

      Министр добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина. А именно – как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топ-чиновникам.

       Узнайте, почему у Дубилета нет собственных жилья и авто

      зарплати в Україні статистика 2019 рікСтатистика уровня зарплат в Украине за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

      Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Новости политики
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