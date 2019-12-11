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      Кому из министров не хватает зарплаты

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      Один из министров говорит, что уволится, если ему не поднимут зарплату, а другому – планируют насчитать несколько сотен тысяч премии за ноябрь. Сколько же получили за ноябрь чиновники – узнавал 24 канал.

      Денис Малюська – министр юстиции и отец четырех детей – признался нашей журналистке, что ранее его семья тратила не меньше, чем 100 тысяч в месяц.

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      В первые месяцы в кресле Денис Малюська получал лишь 16 тысяч. За ноябрь должен получить – 29.

      денис малюська міністр премія зарплатаДенис Малюська / Фото: 24 канал

      "Сейчас мы тратим меньше пытаясь экономить, но все равно, это крайне сложно. Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч, то на долго меня не хватит", – сказал Денис Малюська.

      А вот министр экономики Тимофей Милованов говорит, что ему заработков хватает лишь на такси и живет он на свои сбережения.

      милованов преміяТимофей Милованов / Фото: 24 канал

      За ноябрь Милованов получил больше – 64 тысячи. А еще в СМИ появился документ, в котором говорилось о том, что за этот месяц министру хотят начислить премию в 236 тысяч гривен.

      милованов премія

      Документ о премии Милованову

      Мы еще не общались с ним для того, чтобы подробнее об этом поговорить. Еще раз: прошу вас на этом не спекулировать, когда будут соответствующие документальные подтверждения, я это прокомментирую,
      – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      А вот восемь заместителей Милованова заработали за ноябрь вдвое больше, чем он – то есть более 120 тысяч гривен.

      Не слишком большая зарплата и у самого премьера. За ноябрь Гончарук на руки получил 35 тысяч.

      зарплати міністрів

      Зарплаты министров / Фото: 24 канал

      Минимальную же зарплату, то есть голый оклад, получил министр Кабмина Дмитрий Дубилет – менее 13 тысяч гривен. Раньше с премиями он получал больше.

      Со всеми премиями и надбавками около 30 тысяч. Я сейчас рассматриваю каким образом правильно от нее отказаться, чтобы это правильно выглядело. Я считаю, что государство должно платить тем, кому это действительно нужно,
      – заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

      Заработки других министров озвучили с учетом налогов, сколько именно на руки получили следующие чиновники – неизвестно.

      С налогами им начислили такие суммы:

      • главе Министерства инфраструктуры Владиславу Криклию-38 тысячи,
      • главе Министерства развития общин Алене Бабак – 82 тысячи,
      • министру энергетики Алексею Оржелю – 31 тысячу,
      • главе Министерства финансов Оксане Макаров – 60 тысяч,
      • главе Министерства социальной политики Юлии Соколовской – 56 тысяч.

      Пока журналистам не сообщили, сколько заработали четверо министров, в частности глава Министерства здравоохранения и глава Минобороны.

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      Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Денис Малюська Тимофей Милованов Дмитрий Дубилет
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