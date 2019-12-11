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      Кому з міністрів не вистачає зарплати

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      Один з міністрів каже, що звільниться, якщо йому не піднімуть зарплату, а іншому – планують нарахувати кількасот тисяч премії за листопад. Скільки ж отримали за листопад урядовці – дізнавався 24 канал.

      Денис Малюська – міністр юстиції і батько чотирьох дітей – зізнався нашій журналістці, що раніше його сім'я витрачала не менше, ніж 100 тисяч на місяць.

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      У перші місяці в міністерському кріслі Денис Малюська отримував лише 16 тисяч. За листопад має отримати – 29. 

      денис малюська міністр премія зарплатаДенис Малюська / Фото: 24 канал

      "Зараз ми витрачаємо менше намагаючись економити, але все одно, це вкрай складно. Якщо зарплата не підніметься хоча б до 80 тисяч, то на довго мене не вистачить", – сказав Денис Малюська.

      А от міністр економіки Тимофій Милованов каже, що йому заробітків вистачає лише на таксі і живе він на свої заощадження.

      милованов преміяТимофій Милованов / Фото: 24 канал

      За листопад Милованов отримав більше – 64 тисячі. А ще в ЗМІ з'явився документ, у якому йшлося про те, що за цей такий місяць міністру хочуть нарахувати премію у 236 тисяч гривень.

      милованов преміяДокумент про премію Милованову

      Ми ще не спілкувались з ним для того, щоб детальніше про це поговорити. Ще раз: прошу вас на цьому не спекулювати. коли будуть відповідні документальні підтвердження, я це прокоментую,
      – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      А от восьмеро заступників Милованова заробили за листопад удвічі більше, ніж він – тобто понад 120 тисяч гривень.

      Не надто велика зарплата і в самого прем'єра. За листопад Гончарук на руки отримав 35 тисяч.

      зарплати міністрівЗарплати міністрів / Фото: 24 канал

      Найнижчу ж зарплату, тобто голий оклад, отримав міністр Кабміну Дмитро Дубілет – менше 13 тисяч гривень. Раніше з преміями він отримував більше.

      З усіма преміями і надбавками близько 30 тисяч. Я зараз розглядаю. яким чином правильно від неї відмовитись, щоб це правильно виглядало. Я вважаю, що держава має платити тим, кому це дійсно потрібно,
      – заявив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

      Заробітки інших міністрів озвучили з урахуванням податків, скільки саме на руки отримали наступні урядовці – невідомо.

      З податками їм нарахували такі суми:

      • очільнику Міністерства інфраструктури Владиславу Криклію – 38 тисячі,
      • очільниці Міністерства розвитку громад Альоні Бабак – 82 тисячі,
      • міністру енергетики Олексію Оржелю – 31 тисячу,
      • очільниці Міністерства фінансів Оксані Макарів – 60 тисяч,
      • очільниці Міністерства соціальної політики Юлії Соколовській – 56 тисяч.

      Поки журналістам не повідомили, скільки заробили четверо міністрів, зокрема очільниця Міністерства охорони здоров'я та глава Міноборони.

      середня зарплата Україна які зарплати в Україні статистика рівень зарплат
      Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Денис Малюська Тимофій Милованов Дмитро Дубілет
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