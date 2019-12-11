Кому з міністрів не вистачає зарплати

Один з міністрів каже, що звільниться, якщо йому не піднімуть зарплату, а іншому – планують нарахувати кількасот тисяч премії за листопад. Скільки ж отримали за листопад урядовці – дізнавався 24 канал.

Денис Малюська – міністр юстиції і батько чотирьох дітей – зізнався нашій журналістці, що раніше його сім'я витрачала не менше, ніж 100 тисяч на місяць.

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У перші місяці в міністерському кріслі Денис Малюська отримував лише 16 тисяч. За листопад має отримати – 29.

Денис Малюська / Фото: 24 канал

"Зараз ми витрачаємо менше намагаючись економити, але все одно, це вкрай складно. Якщо зарплата не підніметься хоча б до 80 тисяч, то на довго мене не вистачить", – сказав Денис Малюська.

А от міністр економіки Тимофій Милованов каже, що йому заробітків вистачає лише на таксі і живе він на свої заощадження.

Тимофій Милованов / Фото: 24 канал

За листопад Милованов отримав більше – 64 тисячі. А ще в ЗМІ з'явився документ, у якому йшлося про те, що за цей такий місяць міністру хочуть нарахувати премію у 236 тисяч гривень.

Документ про премію Милованову

Ми ще не спілкувались з ним для того, щоб детальніше про це поговорити. Ще раз: прошу вас на цьому не спекулювати. коли будуть відповідні документальні підтвердження, я це прокоментую,

– заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

А от восьмеро заступників Милованова заробили за листопад удвічі більше, ніж він – тобто понад 120 тисяч гривень.

Не надто велика зарплата і в самого прем'єра. За листопад Гончарук на руки отримав 35 тисяч.

Зарплати міністрів / Фото: 24 канал

Найнижчу ж зарплату, тобто голий оклад, отримав міністр Кабміну Дмитро Дубілет – менше 13 тисяч гривень. Раніше з преміями він отримував більше.

З усіма преміями і надбавками близько 30 тисяч. Я зараз розглядаю. яким чином правильно від неї відмовитись, щоб це правильно виглядало. Я вважаю, що держава має платити тим, кому це дійсно потрібно,

– заявив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Заробітки інших міністрів озвучили з урахуванням податків, скільки саме на руки отримали наступні урядовці – невідомо.

З податками їм нарахували такі суми:

очільнику Міністерства інфраструктури Владиславу Криклію – 38 тисячі,

очільниці Міністерства розвитку громад Альоні Бабак – 82 тисячі,

міністру енергетики Олексію Оржелю – 31 тисячу,

очільниці Міністерства фінансів Оксані Макарів – 60 тисяч,

очільниці Міністерства соціальної політики Юлії Соколовській – 56 тисяч.

Поки журналістам не повідомили, скільки заробили четверо міністрів, зокрема очільниця Міністерства охорони здоров'я та глава Міноборони.



Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу