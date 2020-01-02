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      Яка зарплата в Дубілета без надбавок і премій

      179 Читать новость на русском
      Дубілет розповів про свою зарплату / stopcor.org

      Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що його зарплата без премій та надбавок становить 15 тисяч гривень. Станом на листопад ще з надбавками і преміями міністр заробляв 30 тисяч гривень.

      "15 тисяч гривень плюс там надбавки і премії до 30 і 40 можуть доходити, але я попросив мені поставити "нульові", – сказав Дубілет в інтерв'ю для ютуб-каналу FranchTV.

      До теми: Кому з міністрів не вистачає зарплати

      Він зауважив, що є багато міністрів і їхніх заступників, яким потрібно встановити набагато більші зарплати.

      "Вони прийшли з приватного бізнесу, вони звикли до високих зарплат, вони прийшли туди не красти, і виходить, що їм треба за щось жити", – пояснив Дубілет.

      Міністр додав, що тема зарплат є непростою та обговорюється всередині Кабміну. А саме – як пояснити суспільству, що необхідно піднімати зарплати топ-чиновникам.

      Дізнайтеся, чому в Дубілета немає власних житла та авто

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      Статистика рівня зарплат в Україні за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Зарплата Гроші
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