Яка зарплата в Дубілета без надбавок і премій

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що його зарплата без премій та надбавок становить 15 тисяч гривень. Станом на листопад ще з надбавками і преміями міністр заробляв 30 тисяч гривень.

"15 тисяч гривень плюс там надбавки і премії до 30 і 40 можуть доходити, але я попросив мені поставити "нульові", – сказав Дубілет в інтерв'ю для ютуб-каналу FranchTV.

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Він зауважив, що є багато міністрів і їхніх заступників, яким потрібно встановити набагато більші зарплати.

"Вони прийшли з приватного бізнесу, вони звикли до високих зарплат, вони прийшли туди не красти, і виходить, що їм треба за щось жити", – пояснив Дубілет.

Міністр додав, що тема зарплат є непростою та обговорюється всередині Кабміну. А саме – як пояснити суспільству, що необхідно піднімати зарплати топ-чиновникам.

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Статистика рівня зарплат в Україні за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу