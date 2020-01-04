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      Яка зарплата у міністра Федорова

      117 Читать новость на русском
      Михайло Федоров / newsone.ua

      Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за 3 місяці роботи восени отримав понад 110 тисяч гривень зарплати.

      Зарплата Федорова за вересень складала 52 тисячі 628 гривень. Проте з вирахуванням усіх податків міністр фактично отримав 42 тисячі 366 гривень зарплати, повідомляє УНН з посиланням на відповідь від Секретаріату Кабміну.

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      До суми зарплати Федорова за вересень входять:

      • посадовий оклад міністра в розмірі 16 тисяч 195 гривень,
      • надбавка за інтенсивність праці – 16 тисяч 196 гривень,
      • премія – 15 тисяч 380 гривень,
      • зарплата за час відрядження – 4 тисячі 857 гривень.

      Зарплата Федорова у жовтні склала 51 тисячу гривень:

      • посадовий оклад – 17 тисяч гривень,
      • надбавка за інтенсивність праці – 17 тисяч гривень,
      • премія – 17 тисяч гривень.

      З вирахуванням податків Федоров за жовтень отримав 41 тисячу 55 гривень зарплати.

      Зарплата Федорова в листопаді склала 34 тисячі 140 гривень:

      • посадовий оклад – 15 тисяч 454 гривні,
      • надбавка за інтенсивність праці – 15 тисяч 454 гривні,
      • зарплата за час відрядження – 3 тисячі 231 гривня.

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      З вирахуванням податків міністр за листопад отримав 27 тисяч 483 гривні зарплати.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації Гроші Зарплата
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