Яка зарплата у міністра Федорова

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за 3 місяці роботи восени отримав понад 110 тисяч гривень зарплати.

Зарплата Федорова за вересень складала 52 тисячі 628 гривень. Проте з вирахуванням усіх податків міністр фактично отримав 42 тисячі 366 гривень зарплати, повідомляє УНН з посиланням на відповідь від Секретаріату Кабміну.

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До суми зарплати Федорова за вересень входять:

посадовий оклад міністра в розмірі 16 тисяч 195 гривень,

надбавка за інтенсивність праці – 16 тисяч 196 гривень,

премія – 15 тисяч 380 гривень,

зарплата за час відрядження – 4 тисячі 857 гривень.

Зарплата Федорова у жовтні склала 51 тисячу гривень:

посадовий оклад – 17 тисяч гривень,

надбавка за інтенсивність праці – 17 тисяч гривень,

премія – 17 тисяч гривень.

З вирахуванням податків Федоров за жовтень отримав 41 тисячу 55 гривень зарплати.

Зарплата Федорова в листопаді склала 34 тисячі 140 гривень:

посадовий оклад – 15 тисяч 454 гривні,

надбавка за інтенсивність праці – 15 тисяч 454 гривні,

зарплата за час відрядження – 3 тисячі 231 гривня.

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З вирахуванням податків міністр за листопад отримав 27 тисяч 483 гривні зарплати.