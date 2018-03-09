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Какая зарплата у Турчинова: названа сумма за февраль

763 Читати новину українською
Сколько зарабатывает Александр Турчинов
Сколько зарабатывает Александр Турчинов / Фото из открытых источников

За февраль 2018 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил зарплату в размере 52 тысячи 200 гривен.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на полученный ответ аппарата СНБО на запрос журналистов.

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тысяч гривен. При этом надбавка главе СНБО за выслугу лет составила 9 тысяч гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн – по 3,6 тысячи гривен.

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При этом зарплата заместителей секретаря СНБО в феврале была выше, чем у самого Турчинова. Так, первый заместитель Олег Гладковский получил 56 тысяч 320 гривен, заместитель Александр Литвиненко – 73 тысячи 500 гривен, первый заместитель Михаил Коваль – 77 тысяч 10 гривен.

Теги: Новости Украины Деньги СНБО Александр Турчинов Доходы политиков
Источник: 24 Канал
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