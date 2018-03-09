Яка зарплата у Турчинова: названа сума за лютий

За лютий 2018 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов отримав зарплату у розмірі 52 тисячі 200 гривень.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на отриману відповідь апарату РНБО на запит журналістів.

Зокрема, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність праці, склали по 18 тисяч гривень. При цьому надбавка главі РНБО за вислугу років склала 9 тисяч гривень, а надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць – по 3,6 тисячі гривень.

Читайте також: Скільки заробляє міністр Насалик: відома сума зарплати за лютий

При цьому зарплата заступників секретаря РНБО в лютому була вищою, аніж у самого Турчинова. Так, перший заступник Олег Гладковський отримав 56 тисяч 320 гривень, заступник Олександр Литвиненко – 73 тисячі 500 гривень, перший заступник Михайло Коваль – 77 тисяч 10 гривень.