В Украине с 15 июня начали восстанавливать авиасообщение с другими странами после карантина. Но нужно учитывать, что не все страны впускают украинских туристов, соответственно и не все компании оказывают услуги перелета. 24 канал собрал список авиакомпаний, которыми можно путешествовать в другие страны.

Компании, которые занимались авиаперевозками из-за пандемии коронавируса были вынуждены отменить большинство рейсов, отмечает 24 канал. Но некоторые компании понемногу начинают возобновлять рейсы с периодичностью один или более раз в неделю.

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Когда и какие авиакомпании начнут летать

Wizz Air

17 июня заработали европейские направления авиакомпании Wizz Air. В этот же день из аэропорта "Киев" отправился самолет до Копенгагена.

Также компания уже осуществила три рейса с 19 июня:

Дортмунд – Львов – Дортмунд (57 пассажиров прилетели, 13 – улетели);

Гданьск – Львов (24 – прилетели);

Берлин – Львов – Берлин (14 – прилетели, 66 – улетели).

Согласно информации на сайте, билеты в разные направления можно приобрести с 23 июня. Заметим, что украинских туристов пускают не во все страны.

Ryanair

Первые рейсы компания осуществила 21 июня.

В течение июня компания будет обслуживать три маршрута в Украину: из Барселоны, Мадрида и Берлина до Киева.

Swiss

С 21 июня самолеты Swiss будут курсировать по маршруту Цюрих – Киев раз в неделю – в воскресенье. А уже со следующего месяца авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Turkish Airlines

Возобновит рейсы с 1 июля.

Первые рейсы планируются такие:

Из Стамбула в Киев – 10 рейсов в неделю.

Из Стамбула во Львова – 5 рейсов в неделю.

Из Стамбула в Одессу – 7 рейсов в неделю.

Yanair

Компания Yanair с 1 июля открывает рейсы из Киева в Грузию.

AirBaltic

Самолеты компании осуществляют рейсы из Киева, Одессы, Днепра, Харькова в Ригу, Таллин, Вильнюс.

Согласно информации на сайте, первые рейсы запланированы на:

Из Киева в Ригу – 29 июня;

Из Киева в Таллин – 29 июня;

Из Киева в Вильнюс – 29 июня.

МАУ

Первый эвакуационный рейс состоялся 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев.

Авиакомпания МАУ планирует осуществить следующие рейсы:

23 июня: Киев – Амстердам – Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев-Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

Также авиакомпания приостановила продажу билетов до 1 августа.

LOT

Уже со 2 июля рейсы от компании LOT будут принимать в международном аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания LOT планирует возобновить сообщение с рядом стран:

Прага (Чехия);

Дюссельдорф, Берлин (Германия);

Вильнюс (Литва);

Будапешт (Венгрия);

Вена (Австрия);

Брюссель (Бельгия);

Бухарест (Румыния),

Амстердам (Нидерланды);

Тбилиси (Грузия);

Осло (Норвегия);

Барселона (Испания);

Сплит, Дубровник, Задар (Хорватия);

Подгорица (Черногория);

Корфу, Ханья (Греция);

Варна (Болгария).

SkyUp

Компании SkyUp прекратила продажу билетов на свои рейсы до 15 июля.

Сейчас доступны только такие рейсы:

Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля;

Киев – Бургас, Варна – с 10 июля;

Харьков, Запорожье – Бургас – 14 июля.

Относительно рейсов по Украине, то в SkyUp объяснили, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена до конца. Но уже известно, что со Львова в Херсон будет курсировать самолет с 4 июля три раза в неделю (понедельник, четверг, суббота).

UP

Летает из Киева в Израиль, Германию, Венгрию, Кипр и Чехию. Первые рейсы в Украину запланированы:

в Одессу на 14 июля;

в Киев на 3 сентября.

AegeanAir

Первые рейсы запланированы из Киева в Афины на 3 октября.

Какие авиакомпании летают из Украины / Инфографика 24 канала

Перед тем, как планировать отпуск редакция 24 канала советует ознакомиться с правилами перевозки авиакомпании во время пандемии.

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