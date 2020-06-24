Когда и какие авиакомпании возобновляют полеты: список
В Украине с 15 июня начали восстанавливать авиасообщение с другими странами после карантина. Но нужно учитывать, что не все страны впускают украинских туристов, соответственно и не все компании оказывают услуги перелета. 24 канал собрал список авиакомпаний, которыми можно путешествовать в другие страны.
Компании, которые занимались авиаперевозками из-за пандемии коронавируса были вынуждены отменить большинство рейсов, отмечает 24 канал. Но некоторые компании понемногу начинают возобновлять рейсы с периодичностью один или более раз в неделю.
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Когда и какие авиакомпании начнут летать
Wizz Air
17 июня заработали европейские направления авиакомпании Wizz Air. В этот же день из аэропорта "Киев" отправился самолет до Копенгагена.
Также компания уже осуществила три рейса с 19 июня:
- Дортмунд – Львов – Дортмунд (57 пассажиров прилетели, 13 – улетели);
- Гданьск – Львов (24 – прилетели);
- Берлин – Львов – Берлин (14 – прилетели, 66 – улетели).
Согласно информации на сайте, билеты в разные направления можно приобрести с 23 июня. Заметим, что украинских туристов пускают не во все страны.
Ryanair
Первые рейсы компания осуществила 21 июня.
В течение июня компания будет обслуживать три маршрута в Украину: из Барселоны, Мадрида и Берлина до Киева.
Swiss
С 21 июня самолеты Swiss будут курсировать по маршруту Цюрих – Киев раз в неделю – в воскресенье. А уже со следующего месяца авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.
Turkish Airlines
Возобновит рейсы с 1 июля.
Первые рейсы планируются такие:
- Из Стамбула в Киев – 10 рейсов в неделю.
- Из Стамбула во Львова – 5 рейсов в неделю.
- Из Стамбула в Одессу – 7 рейсов в неделю.
Yanair
Компания Yanair с 1 июля открывает рейсы из Киева в Грузию.
AirBaltic
Самолеты компании осуществляют рейсы из Киева, Одессы, Днепра, Харькова в Ригу, Таллин, Вильнюс.
Согласно информации на сайте, первые рейсы запланированы на:
- Из Киева в Ригу – 29 июня;
- Из Киева в Таллин – 29 июня;
- Из Киева в Вильнюс – 29 июня.
МАУ
Первый эвакуационный рейс состоялся 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев.
Авиакомпания МАУ планирует осуществить следующие рейсы:
- 23 июня: Киев – Амстердам – Киев
- 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж
- 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),
- 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон
- 28 июня: Киев – Стамбул – Киев-Дубай – Киев
- 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев
- 30 июня: Киев – Амстердам – Киев.
Также авиакомпания приостановила продажу билетов до 1 августа.
LOT
Уже со 2 июля рейсы от компании LOT будут принимать в международном аэропорту "Борисполь".
Авиакомпания LOT планирует возобновить сообщение с рядом стран:
- Прага (Чехия);
- Дюссельдорф, Берлин (Германия);
- Вильнюс (Литва);
- Будапешт (Венгрия);
- Вена (Австрия);
- Брюссель (Бельгия);
- Бухарест (Румыния),
- Амстердам (Нидерланды);
- Тбилиси (Грузия);
- Осло (Норвегия);
- Барселона (Испания);
- Сплит, Дубровник, Задар (Хорватия);
- Подгорица (Черногория);
- Корфу, Ханья (Греция);
- Варна (Болгария).
SkyUp
Компании SkyUp прекратила продажу билетов на свои рейсы до 15 июля.
Сейчас доступны только такие рейсы:
- Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля;
- Киев – Бургас, Варна – с 10 июля;
- Харьков, Запорожье – Бургас – 14 июля.
Относительно рейсов по Украине, то в SkyUp объяснили, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена до конца. Но уже известно, что со Львова в Херсон будет курсировать самолет с 4 июля три раза в неделю (понедельник, четверг, суббота).
UP
Летает из Киева в Израиль, Германию, Венгрию, Кипр и Чехию. Первые рейсы в Украину запланированы:
- в Одессу на 14 июля;
- в Киев на 3 сентября.
AegeanAir
Первые рейсы запланированы из Киева в Афины на 3 октября.
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