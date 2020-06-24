В Україні з 15 червня почали відновлюватися авіасполучення з іншими країнами після карантину. Але потрібно враховувати, що не всі країни впускають українських туристів, відповідно й не всі компанії надають послуги перельоту. 24 канал зібрав список авіакомпаній, якими можна подорожувати до інших країн.

Компанії, які займались авіаперевезеннями через пандемію коронавірусу були змушені скасувати більшість рейсів, зазначає 24 канал. Але деякі компанії потроху починають відновлювати рейси з періодичністю один або більше разів на тиждень.

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Коли та які авіакомпанії почнуть літати

Wizz Air

17 червня запрацювали європейські напрямки авіакомпанії Wizz Air. Цього ж дня з аеропорту "Київ" вирушив літак до Копенгагена.

Також компанія вже здійснила три рейси з 19 червня:

Дортмунд – Львів – Дортмунд (57 пасажирів прилетіли, 13 – відлетіли);

Гданськ – Львів (24 – прилетіли);

Берлін – Львів – Берлін (14 – прилетіли, 66 – відлетіли).

Відповідно до інформації на сайті, квитки у різні напрямки можна придбати з 23 червня. Зауважимо, що українських туристів впускають не в усі країни.

Ryanair

Перші рейси компанія здійснила 21 червня.

Протягом червня компанія буде обслуговувати три маршрути в Україну: з Барселони, Мадрида та Берліна – до Києва.

Swiss

З 21 червня літаки Swiss курсуватимуть за маршрутом Цюрих – Київ раз на тиждень – у неділю. А вже з наступного місяця авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень.

Turkish Airlines

Відновить рейси з 1 липня.

Плануються такі перші рейси:

Зі Стамбула до Києва – 10 рейсів на тиждень.

Зі Стамбула до Львова – 5 рейсів на тиждень.

Зі Стамбула до Одеси – 7 рейсів на тиждень.

Yanair

Компанія Yanair з 1 липня відкриває рейси з Києва до Грузії.

AirBaltic

Літаки від компанії здійснюють рейси з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова до Риги, Таллін, Вільнюс.

Відповідно до інформації на сайті, перші рейси заплановані на:

З Києва до Риги – 29 червня;

З Києва до Талліну – 29 червня;

З Києва до Вільнюсу – 29 червня.

МАУ

Перший рейс евакуаційний відбувся 18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ.

Авіакомпанія МАУ планує здійснити такі рейси:

23 червня: Київ – Амстердам – Київ

24 червня: Київ – Маямі, Київ – Париж

25 червня: Маямі – Київ (евакуаційний),

26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ, Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ – Херсон

28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ

29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ

30 червня: Київ – Амстердам – Київ.

Також авіакомпанія призупинила продаж квитків до 1 серпня.

LOT

Уже з 2 липня рейси від компанії LOT прийматимуть у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Авіакомпанія LOT планує відновити сполучення з низкою країн:

Прага (Чехія);

Дюссельдорф, Берлін (Німеччина);

Вільнюс (Литва);

Будапешт (Угорщина);

Відень (Австрія);

Брюссель (Бельгія);

Бухарест (Румунія),

Амстердам (Нідерланди);

Тбілісі (Грузія);

Осло (Норвегія);

Барселона (Іспанія);

Спліт, Дубровник, Задар (Хорватія);

Подгориця (Чорногорія);

Корфу, Ханья (Греція);

Варна (Болгарія).

SkyUp

Компанії SkyUp припинила продаж квитків на власні рейси до 15 липня.

Наразі доступні лише такі рейси:

Київ – Тирана, Батумі, Тбілісі – з 1 липня;

Київ – Бургас, Варна – з 10 липня;

Харків, Запоріжжя – Бургас – 14 липня.

Щодо рейсів по Україні, то у SkyUp пояснили, що польотна програма на внутрішні рейси ще не затверджена докінця. Але вже відомо, що зі Льова до Херсона буде курсувати літак з 4 липня три рази на тиждень (понеділок, четвер, субота).

UP

Літає з Києва до Ізраїлю, Німеччини, Угорщини, Кіпр і Чехії. Перші рейси до України заплановані:

до Одеси на 14 липня;

до Києва на 3 вересня.

AegeanAir

Перші рейси заплановані з Києва до Афін на 3 жовтня.

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