Военнообязанный мужчина должен получить специальное разрешение, чтобы пересечь границу. Его можно получить в ОВА или Министерстве инфраструктуры.
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Что нужно иметь, чтобы пропустили через границу
Для того чтобы осуществить гуманитарную перевозку через границу, необходимо выполнить 3 следующих условия:
- Получить решение ОВА или Министерства инфраструктуры о разрешении на пересечение границы. Оно должно быть оформлено как приказ или распоряжение.
- Обязательно нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины (или ID-карту).
- Находиться в информационной системе администратором, которой является Укртрансбезопасность.
При наличии вышеперечисленных условий военнообязанный мужчина имеет право уехать за границу.
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Кто еще из военнообязанных мужчин может уезжать из страны
По закону Украины, военнообязанные мужчины не могут выезжать за границу. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе.
Конечно, существуют исключения, позволяющие мужчинам призывного возраста уезжать из страны. Например, военнообязанные госслужащие могут пересекать границу Украины, если у них есть ряд документов, подтверждающих необходимость выезда.
Еще одной категорией мужчин призывного возраста, которые могут пересекать границу, являются родители-одиночки. К слову, 13 сентября депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш предложил, чтобы мужчины, выезжающие за границу, платили средства на поддержку армии в обязательном порядке.
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