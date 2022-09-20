Военнообязанный мужчина должен получить специальное разрешение, чтобы пересечь границу. Его можно получить в ОВА или Министерстве инфраструктуры.

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Что нужно иметь, чтобы пропустили через границу

Для того чтобы осуществить гуманитарную перевозку через границу, необходимо выполнить 3 следующих условия:

Получить решение ОВА или Министерства инфраструктуры о разрешении на пересечение границы. Оно должно быть оформлено как приказ или распоряжение.

Обязательно нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины (или ID-карту).

Находиться в информационной системе администратором, которой является Укртрансбезопасность.

При наличии вышеперечисленных условий военнообязанный мужчина имеет право уехать за границу.

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Кто еще из военнообязанных мужчин может уезжать из страны

По закону Украины, военнообязанные мужчины не могут выезжать за границу. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе.

Конечно, существуют исключения, позволяющие мужчинам призывного возраста уезжать из страны. Например, военнообязанные госслужащие могут пересекать границу Украины, если у них есть ряд документов, подтверждающих необходимость выезда.

Еще одной категорией мужчин призывного возраста, которые могут пересекать границу, являются родители-одиночки. К слову, 13 сентября депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш предложил, чтобы мужчины, выезжающие за границу, платили средства на поддержку армии в обязательном порядке.

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