Військовозобов'язаний чоловік повинен отримати спеціальний дозвіл, щоб перетнути кордон. Його можна отримати в ОВА чи Міністерстві інфраструктури.

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Що потрібно мати, щоб пропустили через кордон

Для того, щоб здійснити гуманітарне перевезення через кордон, необхідно виконати 3 наступні умови:

Отримати рішення ОВА чи Міністерства інфраструктури про дозвіл на перетин кордону. Воно повинне бути оформлене, як наказ чи розпорядження.

Обов'язково потрібно мати з собою паспорт громадянина України (чи ID-картку).

Перебувати в інформаційній системі адміністратором, якої є Укртрансбезпека.

За наявності вищеперечислених умов військовозобов'язаний чоловік має право виїхати закордон.

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Хто ще з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати з країни

За Законом України, військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які є придатними до військової служби.

Звісно, існують винятки, які дозволяють чоловікам призовного віку виїжджати з країни. Наприклад, військовозобов'язані держслужбовці можуть перетинати кордон України, якщо мають з собою низку документів, що підтверджують необхідність виїзду.

Ще однією категорією чоловіків призовного віку, що можуть перетинати кордон є батьки-одинаки. До слова, 13 вересня депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу запропонував, щоб чоловіки, які виїжджають закордон, сплачували кошти на підтримку армії в обов'язковому порядку.

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