Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, какие документы нужно собрать для этого и что следует учитывать во время встречи с военным комиссаром.
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Какие документы нужны, если вы изменили учетные данные
Военнообязанные и резервисты должны сообщать об изменении своих персональных данных в ТЦК и СП, где они состоят на учете.
Об изменении персональных данных следует сообщить военкомату в течение ближайших 7 дней. А если был потерян военно-учетный документ, то чем быстрее, тем лучше.
Что касается документов, которые должны быть при вас, то здесь зависит, с какой целью необходимо явиться в военкомат. Если вы решили обновить свои учетные данные, то предоставляете документы, содержащие информацию о таких изменениях.
В личном деле хранится информация о:
- место жительства и местонахождение;
- сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи;
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- сведения о занятости (место работы); сведения об образовании и специальности;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости.
- Что касается изменений в перечисленных учетных данных, то сообщать о таких изменениях также нужно своему работодателю.
Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения должны вести персональный военный учет своих работников. Отдельной обязанностью таких работодателей является уведомление ТЦК и СП об изменении ваших учетных данных. Информацию об изменениях работодатель обязан подать в военкомат в течение 7 дней.
Какие документы нужны для получения отсрочки
Если цель похода в военкомат состоит в получении отсрочки, тогда нужно подготовить документы, которые подтверждают право на отсрочку:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. В условиях военного положения каждый человек обязан при себе иметь такой документ или воспользоваться приложением "Действие".
- Военно-учетный документ. В основном это военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Военкомат по результатам рассмотрения документов об отсрочке может проставить соответствующую отметку в таком документе.
- Документы, предоставляющие право на отсрочку. Сделать их копии и взять с собой подлинники, чтобы их предъявить. Если нет возможности предъявить оригинал, то оптимально будет сделать нотариально заверенные копии таких документов. Работники военкомата должны быть уверены в правдивости таких документов.