Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, какие документы нужно собрать для этого и что следует учитывать во время встречи с военным комиссаром.

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Какие документы нужны, если вы изменили учетные данные

Военнообязанные и резервисты должны сообщать об изменении своих персональных данных в ТЦК и СП, где они состоят на учете.

Об изменении персональных данных следует сообщить военкомату в течение ближайших 7 дней. А если был потерян военно-учетный документ, то чем быстрее, тем лучше.

Что касается документов, которые должны быть при вас, то здесь зависит, с какой целью необходимо явиться в военкомат. Если вы решили обновить свои учетные данные, то предоставляете документы, содержащие информацию о таких изменениях.

В личном деле хранится информация о:

место жительства и местонахождение;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

сведения о занятости (место работы); сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости.

Что касается изменений в перечисленных учетных данных, то сообщать о таких изменениях также нужно своему работодателю.

Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения должны вести персональный военный учет своих работников. Отдельной обязанностью таких работодателей является уведомление ТЦК и СП об изменении ваших учетных данных. Информацию об изменениях работодатель обязан подать в военкомат в течение 7 дней.

Обратите внимание. Несвоевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных призывника, военнообязанного или резервиста может быть основанием для наложения штрафа в размере от 3 400 – 5 100 гривен, а на работодателей – от 5 100 до 8 500 гривен (статья 210-1 КУоАП).

Какие документы нужны для получения отсрочки

Если цель похода в военкомат состоит в получении отсрочки, тогда нужно подготовить документы, которые подтверждают право на отсрочку: