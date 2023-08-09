Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, які документи треба зібрати для цього та що треба враховувати під час зустрічі з військовим комісаром.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чоловік, якого мати годує з ложки, доводить свою непридатність до служби

Які документи потрібні, якщо ви змінили облікові дані

Військовозобов'язані та резервісти мають повідомляти про зміну своїх персональних даних у ті ТЦК та СП, де вони стоять на обліку.

Про зміну персональних даних треба повідомити військкомат впродовж найближчих 7 днів. А якщо було втрачено військово-обліковий документ, то чим швидше, тим краще.

Щодо документів, які мають бути при вас, то тут залежить з якою метою необхідно з'явитись у військкомат. Якщо ви вирішили оновити свої облікові дані, в такому випадку надаєте документи, які містять інформацію про такі зміни.

В особовій справі зберігається інформація про:

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

відомості про зайнятість (місце роботи); відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров'я;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, який набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості.

Щодо змін в перелічених облікових даних, то повідомляти про такі зміни також потрібно свого роботодавця.

Підприємства, установи, організації та навчальні заклади зобов'язані вести персональний військовий облік своїх працівників. Окремим обов'язком таких роботодавців є повідомлення ТЦК та СП про зміну Ваших облікових даних. Інформацію про зміни роботодавець зобов'язаний подати до військкомату впродовж 7 днів.

Зверніть увагу. Невчасне повідомлення ТЦК та СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста може бути підставою для накладення штрафу у розмірі від 3 400 – 5 100 гривень, а на роботодавців – від 5 100 до 8 500 гривень (стаття 210-1 КУпАП).

Які документи потрібні для отримання відстрочки

Якщо ціль походу до військкомату полягає в отриманні відстрочки, тоді потрібно підготувати документи, які підтверджують право на відстрочку: