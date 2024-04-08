Если Трамп станет новым президентом, вполне вероятно, что он изменит риторику в отношении Украины. Таким предположением с 24 Каналом поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что тогда нужно будет работать с его окружением. Поскольку уровень экспертизы Трампа невысокий, а особенно в вопросах отношений Украины и России.
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Кто может повлиять на Трампа
По мнению Ивана Уса, сегодня необходимо искать подходы к Дональду Трампу. Є два варианта влияния на политика:
- его дочь Иванка Трамп, фонд которой с начала полномасштабного вторжения делал достаточно много для Украины. В первые месяцы она прилетала на границу с Польшей, чтобы продемонстрировать приверженность Украине. Возможно, помощь не была такой большой, но само намерение дает возможность использовать эмоции Иванки Трамп для построения диалога с ее отцом;
- бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который полностью поддерживает Украину и имеет хорошие отношения с Трампом. Политик уверен, что экс-президент США в случае своего переизбрания не откажется от Киева. Он также вспомнил, что Трамп в 2014 году после вторжения России в Украину был одним из первых, кто предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Если Трамп побеждает, задачей Украины будет строить с ним диалог и объяснять ему, что он немножко, или даже не немножко ошибается, когда говорит то, что сейчас говорит. Но поскольку это было до выборов, то забудем и начнем разговор с чистого листа,
– сказал Иван Ус.
Последние высказывания Трампа по Украине
- Издание The Washington Post пишет, что экс-президент США в частных разговорах делился своим "гениальным" планом по "примирению" Украины и России. Согласно его плану Украина якобы должна отдать России временно оккупированные территории. Более того, по мнению политика, люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России, что лишь подпитывает заявления российских пропагандистов.
- Ранее Трамп заявил, что вопрос полномасштабной войны в Украине является очень болезненным для него. Он убежден, что этого не произошло, если бы на посту президента США находился он. По его словам, у них с Владимиром Путиным были хорошие отношения, поэтому российский президент не решился бы на начало широкомасштабной агрессии.
- Недавно политик критиковал военную и финансовую помощь Украине. Политик назвал "самым большим продавцом в истории" президента Владимира Зеленского. По мнению Трампа, американцы должны давать деньги Украине в долг. А если "украинцам вдруг удастся победить, они их вернут".