Якщо Трамп стане новим президентом, цілком імовірно, що він змінить риторику щодо України. Таким припущенням з 24 Каналом поділився головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що тоді потрібно буде працювати з його оточенням. Оскільки рівень експертизи Трампа невисокий, а особливо в питаннях відносин України та Росії.
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Хто може вплинути на Трампа
На думку Івана Уса, сьогодні необхідно шукати підходи до Дональда Трампа. Є два варіанти впливу на політика:
- його донька Іванка Трамп, фонд якої з початку повномасштабного вторгнення робив достатньо багато для України. У перші місяці вона прилітала на кордон з Польщею, аби продемонструвати прихильність Україні. Можливо, допомога не була такою великою, але сам намір дає можливість використати емоції Іванки Трамп для побудови діалогу з її батьком;
- колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який повністю підтримує Україну та має гарні взаємини з Трампом. Політик впевнений, що експрезидент США у разі свого переобрання не відмовиться від Києва. Він також пригадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення Росії в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Якщо Трамп перемагає, завданням України буде будувати з ним діалог і пояснювати йому, що він трошки, або навіть не трошки помиляється, коли каже те, що зараз каже. Але оскільки це було до виборів, то забудьмо й почнімо розмову з чистого аркуша,
– сказав Іван Ус.
Останні висловлювання Трампа щодо України
- Видання The Washington Post пише, що експрезидент США у приватних розмовах ділився своїм "геніальним" планом щодо "примирення" України і Росії. Відповідно до його плану Україна нібито має віддати Росії тимчасово окуповані території. Ба більше, на думку політика, люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії, що лише підживлює заяви російських пропагандистів.
- Раніше Трамп заявив, що питання повномасштабної війни в Україні є дуже болючим для нього. Він переконаний, що цього не сталося, якби на пості президента США перебував він. За його словами, у них з Владіміром Путіним були добрі стосунки, тож російський президент не зважився б на початок широкомасштабної агресії.
- Нещодавно політик критикував військову та фінансову допомогу Україні. Політик назвав "найбільшим продавцем в історії" президента Володимира Зеленського. На думку Трампа, американці повинні давати гроші Україні в борг. А якщо "українцям раптом вдасться перемогти, вони їх повернуть".