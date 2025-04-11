Сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис Минобороны "Забота о военнослужащем".

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Какие есть степени годности к военной службе

Во время медицинского осмотра военнослужащих, которые проходят ВВК после полученных травм, ранений или заболеваний, устанавливается их степень годности к военной службе.

Пригодный:

к военной службе – лицо и в дальнейшем пригодно для привлечения как к небоевым, так и боевым действиям. Его можно назначить на большинство должностей. Категорические исключения, когда его, как годного, нельзя привлечь к определенным родам войск, можно узнать в Приложении 3 Приказа МОУ №402;

– лицо и в дальнейшем пригодно для привлечения как к небоевым, так и боевым действиям. Его можно назначить на большинство должностей. Категорические исключения, когда его, как годного, нельзя привлечь к определенным родам войск, можно узнать в Приложении 3 Приказа МОУ №402; к службе в виде ВСУ – определяет пригодность военнослужащего к службе на подводных лодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения;

– определяет пригодность военнослужащего к службе на подводных лодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения; к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны – такие военнослужащие являются непригодными к службе в подразделениях специального назначения, на подводных лодках, надводных кораблях, в спецсооружениях.

Непригоден:

к службе в виде ВСУ или по военной специальности – определяется непригодность военнослужащего к службе на подводных лодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения и т.д;

к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев – во время действия военного положения военнослужащие, признаны ВВК непригодными с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев увольняются с военной службы в запас (статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе");

к военной службе с исключением с воинского учета – такая степень годности предоставляет военнослужащему право на увольнение с военной службы с исключением с воинского учета. Однако при наличии желания можно написать рапорт на продолжение прохождения службы на должностях предусмотренных Перечнем (Приказ МОУ №410 от 14.08.2018 "Об утверждении Перечня должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе").

Важно! Решение ВВК о степени годности военнослужащего к службе остается действительным в течение 12 месяцев с даты медицинского осмотра.

Напомним, что у лица, признаны ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года. В Минобороны отмечают, что это обязательным согласно закону.