Об этом еще раньше заявлял французский президент Эммануэль Макрон. Известно, что Mirage сейчас проходят модернизацию, и в перспективе могут заменить истребители Су-24. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, как они могут усилить украинское небо.

Смотрите также "Бомбили" Иркутск и горели в Саках: что известно о Су-30, который бойцы ГУР МО уничтожили из ПЗРК

Mirage 2000 могут заменить украинские Су-24

По словам Коваленко, если рассматривать истребители Mirage 2000 исключительно по характеристикам, они действительно лучше по высоте полета и скорости, чем самолеты F-16.

Однако французские суда имеют немало проблем:

могут использовать небольшое количество средств поражения, как и F-16;

не такие распространенные, как F-16, которые являются не только базой истребителей и модернизации различных уровней, но и большим количеством запчастей. Логистикой, которая в случае необходимости может обеспечить восстановление самолета.

Еще в 2023 году у меня спрашивали, может ли Франция что-то поставлять Украине, я говорил, что да. Это могут быть Dassault Rafale, как вариант конкуренции с F-16, или Mirage 2000, потому что используют ракеты SCALP и Storm Shadow. Они адаптированы на все 100%,

– отметил Александр Коваленко.

В свою очередь, Украина использует эти ракеты исключительно на фронтовых бомбардировщиках советского типа Су-24. Однако с ограниченным функционалом, потому что они не подходят для этого оружия. Да, их интегрировали, но не полностью. Они имеют изношенный ресурс, поэтому так или иначе должны быть заменены.

И точно не самолетами F-16. Чтобы приспособить их к использованию SCALP или Storm Shadow, необходимо полгода модернизации. Поэтому с большой вероятностью французские истребители Mirage 2000 в перспективе могут заменить Су-24.