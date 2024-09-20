Про це ще раніше заявляв французький президент Еммануель Макрон. Відомо, що Mirage наразі проходять модернізацію, і в перспективі можуть замінити винищувачі Су-24. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, як вони можуть підсилити українське небо.

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Mirage 2000 можуть замінити українські Су-24

За словами Коваленка, якщо розглядати винищувачі Mirage 2000 винятково по характеристиках, вони дійсно кращі по висоті польоту та швидкості, аніж літаки F-16.

Проте французькі судна мають чимало проблем:

можуть використовувати невелику кількість засобів ураження як і F-16;

не такі розповсюджені як F-16, які є не лише базою винищувачів та модернізації різних рівнів, а й великою кількістю запчастин. Логістикою, яка у разі потреби може забезпечити відновлення літака.

Ще у 2023 році у мене запитували, чи може Франція щось постачати Україні, я казав, що так. Це можуть бути Dassault Rafale, як варіант конкуренції з F-16, або Mirage 2000, бо використовують ракети SCALP та Storm Shadow. Вони адаптовані на всі 100%,

– наголосив Олександр Коваленко.

Своєю чергою, Україна використовує ці ракети винятково на фронтових бомбардувальниках радянського типу Су-24. Однак з обмеженим функціоналом, бо вони не підходять для цієї зброї. Так, їх інтегрували, але не повністю. Вони мають зношений ресурс, тому так чи інакше мають бути замінені.

І точно не літаками F-16. Щоб пристосувати їх до використання SCALP або Storm Shadow, необхідно пів року модернізації. Тому з великою імовірністю французькі винищувачі Mirage 2000 у перспективі можуть замінити Су-24.