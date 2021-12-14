Города-миллионники – не о комфорте

Ниже всего в рейтинге – Херсон, Запорожье, Черновцы и Николаев. Их айтишники преимущественно не выбирают для жизни.

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Города-миллионники точно не о комфорте, но именно в них лучше всего строить карьеру. Однако тренд на ремоут продолжается, так что можем прогнозировать, что рынок перестроится и развитие карьеры не будет зависеть от локации,

– говорится в сообщении.

Пятерка самых комфортных городов для айтишников

Ивано-Франковск,

Львов,

Винница,

Харьков,

Чернигов.

Кстати, именно в такой последовательности города и рекомендуют для жизни работникам IT-сферы.

Какие города рекомендуют для жизни айтишникам / Карта DOU

Сколько зарабатывают айтишники в Украине

Только более 10% украинских специалистов IT-сферы зарабатывают более 5 тысяч долларов. В то же время большинство получают зарплату в размере от 500 до 1500 долларов.

Лишь несколько раз специалисты зафиксировали зарплаты айтишников в 10 – 12 тысяч долларов. Такую оплату получают сотрудники компании Tech Lead/Solution Architect.

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