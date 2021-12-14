Міста-мільйонники – не про комфорт
Найнижче у рейтингу – Херсон, Запоріжжя, Чернівці та Миколаїв. Їх айтішники переважно не обирають для життя.
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Міста-мільйонники точно не про комфорт, але саме в них найкраще будувати кар'єру. Проте тренд на ремоут триває, тож можемо прогнозувати, що ринок перебудується і розвиток кар'єри не залежатиме від локації,
– мовиться у повідомленні.
П'ятірка найкомфортніших міст для айтішників
- Івано-Франківськ,
- Львів,
- Вінниця,
- Харків,
- Чернігів.
До речі, саме у такій послідовності міста й рекомендують для життя працівникам IT-сфери.
Які міста рекомендують для життя айтішникам / Карта DOU
Скільки заробляють айтішники в Україні
Лише понад 10% українських спеціалістів IT-сфери заробляють більше ніж 5 тисяч доларів. Водночас більшість отримують зарплату у розмірі від 500 до 1500 доларів.
Лише кілька разів фахівці зафіксували зарплати айтішників у 10 – 12 тисяч доларів. Таку оплату отримувати працівники компанії Tech Lead/Solution Architect.
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