Дэн Хэмптон – подполковник ВВС США в отставке, которого называют "самым смертоносным пилотом F-16", рассказал о том, какие самолеты нужны Украине в войне, чтобы получить преимущество над российской авиацией в интервью изданию "Голос Америки", информирует 24 Канал.
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Вероятно, это будет F16A/B, что означает от Block 1 до Block 20. Некоторые аналитики считают, что Украина нуждается в более современных истребителях.
Ничего подобного у россиян нет
В то же время Дэн Хэмптон отметил, что эта модель F-16 хоть и постарше, но преимущество этих самолетов в том, что их очень легко обновить с помощью усовершенствованной авионики и электронных радаров.
"Это все по принципу блоков – такие электронные коробки. Вы вытаскиваете старую – и вставляете новую. У самолетов российского производства ничего похожего нет", – объяснил пилот.
При этом он подчеркнул, что если бы его воля, то он предоставил бы Украине самую современную модель самолета.
Если бы от меня зависело, я бы отдал Украине последнюю модель F-16, которую мы могли бы дать, это Block 50 или Block 60,
– отметил пилот.
Также американец объяснил, что достаточно легко научить пилотов управлять более совершенными моделями, когда они научились управлять F-16. Так что возможно, в будущем, Украина получит и последние модели F-16.
Когда Украина получит F-16
В настоящее время три группы украинских пилотов проходят обучение в США, Британии и Дании.
- группа пилотов, которая учится в Британии, – это выпускники 2023;
- другая группа учится в США, обучение будет продолжаться до конца 2024 года;
- в Дании – передовая группа, которую отправили раньше.
Недавно в международных СМИ появилась информация, что Дания задерживает передачу Украине F-16 во второй квартал 2024 года. Мол, Киев не выполнил ряд условий, необходимых, чтобы Украина использовала самолеты.
Однако в Воздушных силах опровергли информацию и посоветовали ориентироваться на официальные источники, в частности, на сайте оборонного ведомства Дании ничего об этом не было.