Ден Гемптон – підполковник ВПС США у відставці, якого називають "найсмертоноснішим пілотом F-16", розповів про те, які літаки потрібні Україні у війні, аби отримати перевагу над російською авіацією, в інтерв'ю виданню "Голос Америки", інформує 24 Канал.

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Імовірно, це буде F-16A/B, що означає від Block 1 до Block 20. Деякі аналітики вважають, що Україна потребує більш сучасних винищувачів.

Нічого подібного у росіян немає

Водночас Ден Гемптон зауважив, що ця модель F-16 хоч і старіша, але перевага цих літаків в тому, що їх дуже легко оновити за допомогою вдосконаленої авіоніки та електронних радарів.

"Це все за принципом блоків – такі електронні коробки. Ви витягуєте стару – та вставляєте нову. У літаків російського виробництва нічого схожого немає", – пояснив пілот.

При цьому він наголосив, що якби його воля, то він би надав Україні найсучаснішу модель літака.

Якби від мене залежало, я б віддав Україні останню модель F-16, яку ми могли б дати, це Block 50 або Block 60,

– зазначив пілот.

Також американець пояснив, що досить легко навчити пілотів керувати більш досконалими моделями, коли вони навчилися керувати F-16. Тож можливо, в майбутньому, Україна отримає й останні моделі F-16.

Коли Україна отримає F-16

Наразі три групи українських пілотів проходять навчання у США, Британії та Данії:

група пілотів, яка навчається у Британії, – це випускники 2023 року;

інша група навчається у США, навчання триватиме до кінця 2024 року;

у Данії – передова група, яку відправили раніше.

Нещодавно у міжнародних ЗМІ з'явилась інформація, що Данія затримує передачу Україні F-16 до другого кварталу 2024 року. Мовляв, Київ не виконав низку умов, які необхідні, щоб Україна використовувала літаки.

Однак, у Повітряних силах спростували інформацію і порадили орієнтуватись на офіційні джерела, зокрема, на сайті оборонного відомства Данії нічого про це не було.