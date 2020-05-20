Какие меры безопасности Минздрава рекомендует соблюдать офисным работникам

В Украине уже ослабили карантин и готовятся ко второму этапу смягчающих мер с 22 мая. В Минздраве офисным работникам рекомендуют регулярно проводить температурный скрининг, носить маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать дистанцию.

Людям, які працюють в офісах, потрібно дотримуватися рекомендацій МОЗ, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Ми впевнені, що дотримання рекомендацій суттєво знижує ризик захворіти на COVID-19,

– зазначив Степанов.

Що міністерство рекомендує офісним працівникам

доступ до приміщень повинен здійснюватися після проходження температурного скринінгу . Якщо температура тіла людини перевищує 37,2 градуса, її не можна пускати на робоче місце;

. Якщо температура тіла людини перевищує 37,2 градуса, її не можна пускати на робоче місце; в офісі працівники можуть перебувати лише у масках або респіраторах ;

; обов’язково обробляти руки антисептиками ;

; дотримуватися правил соціальної дистанції під час спілкування та перебування в офісних приміщеннях.

Степанов додав, що усі рекомендації відомства є на сайті МОЗ. Їх потрібно дотримуватися, аби вберегти здоров’я як своє, так і рідних та близьких.

Важливо! Станом на 20 травня в Україні зафіксували 19 тисяч 230 випадків зараження коронавірусом. За останню добу – 354 нових інфікувань. Загалом від недуги померли 564 людини, одужали – 5 тисяч 955.

Карантин в Україні: коротко

Вперше загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі: до 24 квітня, до 11 травня, до 22 травня.

запровадили 12 березня. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі: до 24 квітня, до 11 травня, до 22 травня. З 22 травня в Україні планують впровадити другий етап послаблень. Зокрема, відновити роботу громадського транспорту, готелів, дитячих садочків, фітнес-залів, а також провести ЗНО.



Що планують відкрити в Україні з 22 травня / інфографіка 24 каналу