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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Яких заходів безпеки МОЗ рекомендує дотримуватися офісним працівникам

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Рекомендації МОЗ для офісів: як працювати під час карантину
Яких заходів безпеки МОЗ рекомендує дотримуватися офісним працівникам / myvin.com.ua

В Україні вже послабили карантин та готуються до другого етапу пом’якшувальних заходів з 22 травня. У МОЗ офісним працівникам рекомендують регулярно проводити температурний скринінг, носити маски, обробляти руки антисептиком та дотримуватися дистанції.

Людям, які працюють в офісах, потрібно дотримуватися рекомендацій МОЗ, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

Зверніть увагу Доки в Україні триватиме карантин: прогноз МОЗу

Ми впевнені, що дотримання рекомендацій суттєво знижує ризик захворіти на COVID-19,
– зазначив Степанов.

Що міністерство рекомендує офісним працівникам

  • доступ до приміщень повинен здійснюватися після проходження температурного скринінгу. Якщо температура тіла людини перевищує 37,2 градуса, її не можна пускати на робоче місце;
  • в офіс пускати працівників лише у масках або респіраторах;
  • обов’язково обробляти руки антисептиками;
  • дотримуватися правил соціальної дистанції під час спілкування та перебування в офісних приміщеннях.

Степан додав, що з усі рекомендації відомства є на сайті МОЗ. Їх потрібно дотримуватися, аби вберегти здоров’я як своє, так і рідних та близьких.

Важливо! Станом на 20 травня в Україні зафіксували 19 тисяч 230 випадків зараження коронавірусом. За останню добу – 354 нових інфікувань. Загалом від недуги померли 564 людини, одужали – 5 тисяч 955.

Карантин в Україні: коротко

  • Вперше загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі: до 24 квітня, до 11 травня, до 22 травня.
  • З 22 травня в Україні планують впровадити другий етап послаблень. Зокрема, відновити роботу громадського транспорту, готелів, дитячих садочків, фітнес-залів, а також провести ЗНО.

карантин, послаблення з 22 травня
Що планують відкрити в Україні з 22 травня / інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Офісні центри Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я
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