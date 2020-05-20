Яких заходів безпеки МОЗ рекомендує дотримуватися офісним працівникам
В Україні вже послабили карантин та готуються до другого етапу пом’якшувальних заходів з 22 травня. У МОЗ офісним працівникам рекомендують регулярно проводити температурний скринінг, носити маски, обробляти руки антисептиком та дотримуватися дистанції.
Людям, які працюють в офісах, потрібно дотримуватися рекомендацій МОЗ, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Ми впевнені, що дотримання рекомендацій суттєво знижує ризик захворіти на COVID-19,
– зазначив Степанов.
Що міністерство рекомендує офісним працівникам
- доступ до приміщень повинен здійснюватися після проходження температурного скринінгу. Якщо температура тіла людини перевищує 37,2 градуса, її не можна пускати на робоче місце;
- в офіс пускати працівників лише у масках або респіраторах;
- обов’язково обробляти руки антисептиками;
- дотримуватися правил соціальної дистанції під час спілкування та перебування в офісних приміщеннях.
Степан додав, що з усі рекомендації відомства є на сайті МОЗ. Їх потрібно дотримуватися, аби вберегти здоров’я як своє, так і рідних та близьких.
Важливо! Станом на 20 травня в Україні зафіксували 19 тисяч 230 випадків зараження коронавірусом. За останню добу – 354 нових інфікувань. Загалом від недуги померли 564 людини, одужали – 5 тисяч 955.
Карантин в Україні: коротко
- Вперше загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі: до 24 квітня, до 11 травня, до 22 травня.
- З 22 травня в Україні планують впровадити другий етап послаблень. Зокрема, відновити роботу громадського транспорту, готелів, дитячих садочків, фітнес-залів, а також провести ЗНО.
Що планують відкрити в Україні з 22 травня / інфографіка 24 каналу
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