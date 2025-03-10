Офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий в эфире 24 Канала отметил, что враг имеет большое преимущество в воздухе, используя КАБы. Он также имеет достаточно артиллерии, несмотря на то, что уже уничтожено десятки тысяч артиллерийских систем. Пехоты стало меньше.

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"Это ощутимо. Поэтому и количество штурмов по сравнению с тем, что было еще месяц назад, уменьшилось почти вдвое. Их заставляют командиры, шантажируют, применяют пытки в отношении своих же, делают это показательно, чтобы "подбодрить" эти штурмы", – пояснил Сергей Цехоцкий.

Он добавил, что российские пленные также рассказывают, что особого желания воевать у них уже нет.

Какова цель ВСУ

Задача ВСУ – истощать и ликвидировать врага. Также нужно информировать россиян о реальной ситуации на поле боя.

По состоянию на 10 марта уже более 886 320 ликвидированных оккупантов по официальным сводкам Генерального штаба.

Это очень большая цифра. И если бы там Владимир Путин не "пыжился" и не рассказывал, что у него "вторая армия в мире" – какая там "вторая"? Я так не считаю. Их просто много. Они долго к этому готовились и накапливали много "железа", которое сегодня летит на территорию Украины,

– сказал Сергей Цехоцкий.

Он добавил, что ситуация на Покровском направлении напряженная, но контролируемая. ВСУ внимательно изучили предыдущие ошибки продвижения врага. За последние месяцы ВСУ истощили оккупантов, что не дало им возможности воплотить те планы, которые они долгое время уже имели.

Покровское направление остается под пристальным вниманием со стороны противника, несмотря на то, что на других участках враг также активно пытается прорвать оборону.