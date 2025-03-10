Офіцер ЗСУ і підполковник Сергій Цехоцький в ефірі 24 Каналу зазначив, що ворог має велику перевагу в повітрі, використовуючи КАБи. Він також має достатньо артилерії, попри те, що вже знищено десятки тисяч артилерійських систем. Піхоти стало менше.

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"Це відчутно. Тому і кількість штурмів у порівнянні з тим, що було ще місяць тому, зменшилася майже вдвічі. Їх примушують командири, шантажують, застосовують тортури щодо своїх же, роблять це показово, щоб "підбадьорити" ці штурми", – пояснив Сергій Цехоцький.

Він додав, що російські полонені також розповідають, що особливого бажання воювати в них уже немає.

Яка мета ЗСУ

Завдання ЗСУ – виснажувати та ліквідовувати ворога. Також потрібно інформувати росіян про реальну ситуацію на полі бою.

Станом на 10 березня вже понад 886 320 ліквідованих окупантів за офіційними зведеннями Генерального штабу.

Це дуже велика цифра. І якби там Владімір Путін не "пижився" і не розказував, що в нього "друга армія в світі" – яка там "друга"? Я так не вважаю. Їх просто багато. Вони довго до цього готувалися і накопичували багато "заліза", яке сьогодні летить на територію України,

– сказав Сергій Цехоцький.

Він додав, що ситуація на Покровському напрямку напружена, але контрольована. ЗСУ уважно вивчили попередні помилки просування ворога. За останні місяці ЗСУ виснажили окупантів, що не дало їм змоги втілити ті плани, які вони тривалий час уже мали.

Покровський напрямок залишається під пильною увагою з боку противника, попри те, що на інших ділянках ворог також активно намагається прорвати оборону.