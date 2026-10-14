США могут ограничить обмен разведданными с Украиной, а решение по поводу Starlink способно открыть новые возможности для нанесения ударов по российским военным объектам. В то же время Россия совместно с Китаем развивает собственную спутниковую систему, а Европа ищет способы укрепить оборону без критической зависимости от Вашингтона.

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко в беседе с 24 Каналом объяснил, почему шаги Дональда Трампа в отношении России опасны, как доступ к Starlink над российской территорией может повлиять на боевые действия и сможет ли Украина обойтись без американской поддержки.

Шантаж со стороны США и что задумал Трамп

Несмотря на заявления о возможном прекращении обмена разведывательными данными между США и Украиной, полная информационная изоляция украинским Силам обороны не грозит, считает Федоренко.

Система коллективной безопасности Североатлантического альянса построена по принципу взаимодополняемости: информационные пробелы одной страны компенсируются возможностями других.

Однако американские данные остаются критически важными, прежде всего для своевременного выявления угроз и сохранения жизней гражданского населения. Сохранение партнерских отношений с Вашингтоном в этой сфере является приоритетной политической задачей для Киева.

Последние шаги Дональда Трампа, в частности попытки улучшения отношений с Россией и закупка американцами российского дизельного топлива, носят скорее политический, чем экономический характер.

Объемы закупленного топлива способны обеспечить потребности США лишь на несколько дней, что не играет ключевой роли для американской экономики, но создает серьезный политический прецедент.

Истинные мотивы таких действий остаются непонятными: это может быть как следствием делового подхода Трампа к государственным процессам, так и вероятностью наличия у Кремля определенных рычагов влияния на него.

Однако эта ситуация стала холодным душем для европейских лидеров. Угрозы возможного выхода США из НАТО и пересмотра принципов коллективной безопасности заставили Европу осознать реальность российской угрозы, что теперь рассматривается не как локальная проблема Украины, а как опасность у собственного порога.

Это стимулирует европейские страны к укреплению собственного оборонного потенциала, увеличению финансирования оборонного сектора и поиску новых форматов союзов в сфере безопасности на случай изоляционистской политики США.

Ожидания быстрых изменений или принуждения Украины к капитуляции до выборов 3 ноября являются безосновательными. Россия продолжает террор с помощью баллистических ракет и дронов, а украинское общество демонстрирует готовность к длительному вооруженному сопротивлению. После выборов политическая ситуация в Вашингтоне неизбежно изменится.

Трамп вряд ли получит абсолютное большинство, что заставит его искать компромиссы с демократами даже в вопросах внешней политики, которая формально является прерогативой президента.

Внутренние решения потребуют баланса, а ряд предыдущих указов может быть оспорен в судах, что стабилизирует американский курс.

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Starlink над Россией и космическая гонка

Одной из важнейших тактических задач на сегодняшний день является получение политического разрешения на запуск " использование систем Starlink над территорией России ". Это решение не требует дополнительных ресурсов, но способно кардинально изменить ход боевых действий.

Разблокировка связи позволит украинским ударным беспилотникам работать с хирургической точностью по военным объектам на территории агрессора.

Это минимизирует риски для гражданского населения России и в то же время критически снизит способность Москвы наносить ракетные и дронные удары по Украине. Именно такие точечные удары являются наиболее эффективным инструментом принуждения Кремля к переговорам о прекращении активной фазы войны, а не к капитуляции Украины.

Военное руководство Украины уже сейчас готовится к худшим сценариям, включая возможное сворачивание американских программ военной помощи (PDA). Современная война требует диверсификации каналов связи – для эффективного управления войсками необходимо иметь как минимум три–четыре альтернативные системы с различными характеристиками устойчивости.

Поскольку у Украины нет собственной космической программы для запуска спутников, единственным выходом является создание странами НАТО коллективной спутниковой сети, которая стала бы альтернативой частной монополии Starlink.

В то же время Россия активно работает над собственной программой " спутниковой системой "Рассвет". " Фактически эта программа практически до мельчайших деталей реализуется Китаем, тогда как Россия предоставляет лишь территорию для запуска.

Если ось "Москва – Пекин" развернет эту систему раньше, чем консолидируется западный мир, это создаст глобальную угрозу. Кроме того, уже сейчас ведутся разработки средств противодействия спутниковой связи, что требует от Украины и ее партнеров постоянного технологического совершенствования.