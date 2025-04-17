Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что и Украина, и США в рамках соглашения о редкоземельных ресурсах стремятся достичь общей цели – получить прибыль. Украина хочет не только получить доходы, но и гарантии того, что ресурсные отрасли будут привлекать инвестиции, необходимые для конкуренции на глобальном рынке.

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"Мы хотим получить доступ к технологиям, потому что не всеми технологиями обладает Украина. Мы хотим получить очень короткое плечо доступа к глобальным конкурентным рынкам, чтобы там продавать эти товары с большой добавленной стоимостью. Есть наши пожелания и есть пожелания американцев", – сказал Михаил Подоляк.

Какие нюансы должна учесть Украина

Подоляк добавил, что США хотят увеличить участие в глобальных рынках. Стороны заняты тем, чтобы построить такую конструкцию, которая позволит американским и украинским компаниям зарабатывать гораздо больше средств.

Вторая часть: как эти средства должны распределяться с точки зрения доходности. Вот об этом идет речь в переговорном процессе. Я думаю, что если оценивать сегодня, что там происходит, – будет подписано рамочное соглашение о намерениях как таковое,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что в рамочном соглашении будет зафиксировано, что Украина готова к партнерству с США по редкоземам. Впоследствии будет дополнительно доработана юридическая составляющая, в частности относительно того, как должен функционировать суверенный фонд.

Не забывайте также нюанс: у нас есть определенные обязательства перед нашими европейскими партнерами в рамках нашей евроинтеграции, то есть пути в Европу,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что украинские дипломаты сейчас занимаются, в частности, и тем, чтобы это соглашение никоим образом не конфликтовало с европейскими партнерами, чтобы оно не повлияло на вступление в ЕС.

Подоляк подытожил, что Украина, как будущий член ЕС, должна придерживаться определенных правил. Поэтому это сложные многоуровневые переговоры, которые, по словам советника главы ОПУ, эффективно ведет Украина. Окончательное соглашение будет немного иной, чем сейчас.