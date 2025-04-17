Радник глави ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що і Україна, і США в межах угоди про рідкоземельні ресурси прагнуть досягти спільної мети – отримати прибуток. Україна хоче не лише отримати доходи, а й гарантії того, що ресурсні галузі залучатимуть інвестиції, необхідні для конкуренції на глобальному ринку.

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"Ми хочемо отримати доступ до технологій, бо не всіма технологіями володіє Україна. Ми хочемо отримати дуже коротке плече доступу до глобальних конкурентних ринків, щоб там продавати ці товари з великою доданою вартістю. Є наші побажання і є побажання американців", – сказав Михайло Подоляк.

Які нюанси має врахувати Україна

Подоляк додав, що США хочуть збільшити участь у глобальних ринках. Сторони зайняті тим, щоб побудувати таку конструкцію, яка дозволить американським і українським компаніям заробляти набагато більше коштів.

Друга частина: як ці кошти мають розподілятись з точки зору доходності. Ось про це йдеться в переговорному процесі. Я думаю, що якщо оцінювати сьогодні, що там відбувається, – буде підписана рамкова угода про наміри як такі,

– сказав Подоляк.

Він додав, що в рамковій угоді буде зафіксовано, що Україна готова до партнерства із США щодо рідкоземів. Згодом буде додатково допрацьована юридична складова, зокрема щодо того, як має функціонувати суверенний фонд.

Не забуваймо також нюанс: у нас є певні зобов'язання перед нашими європейськими партнерами в рамках нашої євроінтеграції, тобто шляху до Європи,

– сказав Подоляк.

Він додав, що українські дипломати зараз займаються, зокрема, і тим, щоб ця угода жодним чином не конфліктувала з європейськими партнерами, щоб вона не вплинула на вступ до ЄС.

Подоляк підсумував, що Україна, як майбутній член ЄС, має дотримуватись певних правил. Тому це складні багаторівневі переговори, які, за словами радника глави ОПУ, ефективно веде Україна. Остаточна угода буде трохи інакшою, ніж є зараз.