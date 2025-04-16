Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра економіки Тарас Качка в етері національного марафону.

До теми Україна і США можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня, – Бессент

Що кажуть у Мінекономіки про меморандум щодо угоди про надра

Тарас Качка пояснив, що Україна разом з американськими партнерами хоче зафіксувати прогрес щодо угоди про корисні копалини спільною заявою чи меморандумом про наміри, щоб відобразити на письмі наші досягнення.

Це важливо, адже у громадськості є багато питань, а коли багато питань, починають з'являтися різні чутки,

– зазначив заступник глави Мінекономіки.

Він зазначив, що наразі розробляється прагматична юридична конструкція, а найближчими днями може бути підписаний сам документ.

Тарас Качка також повідомив, що наступний раунд переговорів щодо угоди з американськими партнерами запланований на 24 квітня. Робота над самим документом про безпосередній спільний видобуток рідкісноземельних металів триватиме.

"Тому остаточного тексту угоди на цьому тижні ще не буде. Роботи багато, тому що ідеї, які були закладені в угоду з боку США, їх потрібно доопрацювати, щоб вони були реалістичними та гармонійними", – додав посадовець.

Заступник міністерки зауважив, що зараз між сторонами тривають консультації для узгодження останніх деталей меморандуму. Очікується, що підписаний документ матиме робочий характер та фактично зможе усунути будь-які незрозумілості з приводу того, на що зорієнтовані та який темп переговорів бачать обидві сторони.

За словами Качки, технічної роботи над угодою залишається справді багато. Але зараз є бажання чітко підкреслити під підпис, що обидві сторони бачать прогрес, базові параметри та готові максимально рухатися далі.

До слова, раніше віцепрем'єр-міністерка – міністр економіки Юлія Свириденко повідомляла, що в процесі переговорів щодо угоди про корисні копалини є суттєвий прогрес. За словами міністерки, технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали над угодою, а юристи зробили правильні акценти у її драфті.