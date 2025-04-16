Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що, попри оптимістичні заяви з Білого дому щодо підписання угоди, Україна досі не отримала відповіді стосовно так званого боргу. Йдеться про 100 мільярдів доларів, які у США вважають боргом України за військову допомогу.

Дивіться також Є суттєвий прогрес в угоді щодо корисних копалин, – Свириденко

"Україні гроші виділяв американський Конгрес, тобто Палата представників та Сенат. Із цих коштів лише близько 35 мільярдів – це була пряма бюджетна підтримка. Тобто гроші, які пішли до бюджету України, і ми їх витрачали на різні соціальні програми. Все інше – кошти, які залишилися у Штатах. Вони дійшли до України у вигляді танків, БТРів, гармат, снарядів, ракет", – пояснив Ігор Рейтерович.

Чому Україна вимушена підписати угоду

Він додав, що при цьому саме США отримали зиск. Вони передали Україні озброєння зі складів, а потім заповнили їх новим – замовленим на американських заводах. Рейтерович припустив, що дискусія навколо цих 100 мільярдів триває досі. І саме це може стати ключовим питанням – бути чи не бути йому в тексті угоди.

"Добре, що ми нарешті найняли американську компанію, яка представлятиме наші інтереси. Адже, коли спілкуєшся з американськими лобістами у владних колах, найкраще це роблять такі ж американські лобісти, які добре знають, хто за що відповідає", – сказав Рейтерович.

Він зазначив, що ситуація з угодою наразі виглядає не надто оптимістичною. Причина – Україна опинилася в позиції, коли змушена підписати угоду.

В її основі вже навіть не комерційний чи економічний інтерес, а політичний. Адже для Дональда Трампа ця історія є важливою,

– додав він.

Рейтерович пояснив, що "100 днів", за які Трамп обіцяв завершити війну в Україні, вже на порозі. І Трампу потрібно виходити до американського народу з реальними діями, а не лише з гучними заявами, які вже не впливають на його рейтинг.

Наше головне завдання – підписати угоду, яка дозволить зберегти увагу Трампа до України. Але водночас вона має бути вигідною для України та взаємовигідною для обох країн – без жодних сумнівів,

– підсумував політолог.

Він також додав, що несподіванки з боку Білого дому на цьому шляху для України, ймовірно, ще попереду.