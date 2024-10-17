Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании у себя в Х, сообщает 24 Канал. Эти удары ослабили российскую военную способность на полуострове.

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Какие объекты стали мишенями для атак

Генеральный штаб Украины подтвердил, что 7 октября был нанесен удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. В марте этого же года он уже подвергся атаке от украинских беспилотников.

Как передает британская разведка, к целям атак 2024 года также попали системы противовоздушной обороны, военно-морские объекты, аэродромы, командные центры, объекты логистики и пересечение Керченского пролива.

Что известно об атаках по Крыму