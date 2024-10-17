Про це заявляє Міністерство оборони Великобританії у себе в Х, повідомляє 24 Канал. Ці удари послабили російську військову спроможність на півострові.

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Які об'єкти стали мішенями для атак

Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня було завдано удару по морському нафтовому терміналу в Феодосії. У березні цього ж року він вже зазнав атаки від українських безпілотників.

Як передає британська розвідка, до цілей атак 2024 року також потрапили системи протиповітряної оборони, військово-морські об'єкти, аеродроми, командні центри, об'єкти логістики та перетин Керчинської протоки.

Що відомо про атаки по Криму