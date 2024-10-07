Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері 24 Каналу розповів, що згідно з його даними, Феодосія непогано прикрита засобами протиповітряної оборони, однак ППО там сьогодні не спрацювала.

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Феодосія цього року потрапила під удар не вперше

Нафтобаза, яка досі палає у Феодосії – це потужне підприємство. Є 2 таких термінали, ще 1 у Севастополі. Зі слів Братчука, вони відповідають за перевалку переважної більшості нафтопродуктів, які надходять до Криму або опрацьовуються на території півострова.

Він нагадав, що це не перший удар по Феодосії цьогоріч, навесні також була спроба влучити, тоді пошкодження були менші. Наразі там палають резервуари з пальним, можливо, що буде пошкоджено обладнання, тоді завод певний період не зможе функціонувати. У Феодосії евакуювали 300 людей.

Сьогодні зранку навіть з Кіровського, це 25 кілометрів від Феодосії, в небі було видно ці "свічки" на честь дня народження бункерного діда. Все символічно, сьогодні ще й Всесвітній день бавовни, Феодосія сказала, що буде святкувати й зробила це,

– озвучив Братчук.

Стосовно ударів в районі Новофедорівки, Братчук розповів, що ворог встиг підняти у повітря частину літаків з летовища.

Маю надію, що влучання було не просто на території аеродрому, а й зазнала пошкоджень інфраструктура об'єкта,

– сподівається речник Української добровольчої армії "Південь".

Яку роль нині відіграє Керченський міст

Братчук зазначив, що сьогодні Керченський міст повноцінно росіянами не використовується, бо ті ушкодження, які свого часу йому було завдано, вплинули на його функціонування. Ворог активно використовував поромні переправи, але й вони потрапляли під удари.

"Міст, переправи, нафтотермінали – взаємопов'язані, це логістичні ланцюжки й удари по цих об'єктах вкладаються в ту стратегію, яку Україна демонструє щодо демілітаризації. Роль Кримського мосту, яку він сьогодні виконує – відтягнути ворожі засоби ППО, в цьому він як раз працює на Україну. Там збудовано 2 вежі, встановлені "Панцирі", щоб відбивати можливі атаки", – розповів Братчук.

До відома! Вибухи у Феодосії пролунали близько 04:30. Було знищено 2 резервуари з паливом, ще 3 пошкоджені. Внаслідок удару є постраждалі. В місті перекрито рух транспорту по вулиці Геологічній та Федько. Крім того, обмежено рух поїздів за маршрутом Владиславівка — Феодосія.