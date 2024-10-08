Ба більше – загоряння поширюється, є загроза нових вибухів. Що відомо про ситуацію у Феодосії зараз, передає 24 Канал.

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Загроза вибуху цистерн з паливом

Як повідомляє паблік "Кримський вітер" з посиланням на місцевих, на Феодосійській нафтобазі загорілися цистерни з бензином.

"Скоро можуть вибухнути", – констатує телеграм-канал.

Окрім цього, жителі Феодосії активно діляться фото з міста, на яких видно величезний стовп чорного диму.

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Зазначимо, що нещодавно у мережі показали нові супутникові фото з нафтового терміналу. Клуби диму досі розвіваються на російським військовим об'єктом в українському Криму.

Додамо, що у зв'язку з загорянням нафтобази у найближчих селах було проведено тимчасову евакуацію. До пунктів тимчасового розміщення направили 1 047 осіб. Зазначимо, що ще зранку припускали, що причина продовження горіння в тому, що вогонь від пошкоджених цистерн перекинувся на сусідні баки з нафтою.