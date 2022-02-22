Самая легкая ситуация во Львовской, Полтавской, Харьковской и Черновицкой областях. Именно эти регионы находятся в желтой зоне.
Резкий скачок: за сутки в Украине обнаружили более 24 тысяч COVID-больных
Какие области в красной зоне:
К красному эпидемическому уровню опасности отнесены 5 областей:
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Луганская область,
- Ровненская область,
- Хмельницкая область.
В этих регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса. Прежде всего превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций. Остальные регионы страны, в частности Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.
Показатели заболеваемости в стране
По состоянию на 22 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1095 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1732 на 100 тысяч человек.
Уровень госпитализаций по стране составляет 52,7, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава