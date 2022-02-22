Самая легкая ситуация во Львовской, Полтавской, Харьковской и Черновицкой областях. Именно эти регионы находятся в желтой зоне.

Резкий скачок: за сутки в Украине обнаружили более 24 тысяч COVID-больных

Какие области в красной зоне:

К красному эпидемическому уровню опасности отнесены 5 областей:

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Луганская область,

Ровненская область,

Хмельницкая область.

В этих регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса. Прежде всего превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций. Остальные регионы страны, в частности Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.

Показатели заболеваемости в стране

По состоянию на 22 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1095 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1732 на 100 тысяч человек.

Уровень госпитализаций по стране составляет 52,7, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава