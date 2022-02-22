Найлегша ситуація у Львівській, Полтавській, Харківській та Чернівецькій областях. Саме ці регіони наразі перебувають у жовтій зоні.

До теми Різкий стрибок: за добу в України виявили понад 24 тисячі COVID-хворих

Які області у червоній зоні:

Наразі до червоного епідемічного рівня небезпеки віднесені 5 областей:

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Луганська область,

Рівненська область,

Хмельницька область.

У цих регіонах зафіксували зростання показників поширення коронавірусу. Передусім перевищено коефіцієнт заражень і рівень госпіталізацій. Решта регіонів країни, зокрема Київ, віднесені до "помаранчевої" зони карантину.

Показники захворюваності в країні

Станом на 22 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 095 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 732 на 100 тисяч людей.

Рівень госпіталізацій по країні складає 52,7, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ