Какие области все еще остаются в красной зоне: показатели Минздрава

В Украине по состоянию на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области – в желтой зоне.

В красной зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

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Показатели заболеваемости

Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве – 522 при показателе 75 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Херсонской (130).

Что касается уровня охвата тестированием, то самый высокий показатель по состоянию на 17 декабря в Полтавской области – 2 696 при показателе 300 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Черниговской области (617). В Киеве этот показатель зафиксирован на уровне 2 463.

Показатели госпитализации

Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54,1 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской (21,2). В Киеве этот показатель составляет 35,1.

Что касается загруженности кроватей с кислородом, то наивысший показатель зафиксировали в Закарпатской области – 48,2% при показателе 65%, самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).

Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава