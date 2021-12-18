Какие области все еще остаются в красной зоне: показатели Минздрава
Источник:Минздрав
В Украине по состоянию на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области – в желтой зоне.
В красной зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
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Показатели заболеваемости
Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве – 522 при показателе 75 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Херсонской (130).
Что касается уровня охвата тестированием, то самый высокий показатель по состоянию на 17 декабря в Полтавской области – 2 696 при показателе 300 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Черниговской области (617). В Киеве этот показатель зафиксирован на уровне 2 463.
Показатели госпитализации
Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54,1 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской (21,2). В Киеве этот показатель составляет 35,1.
Что касается загруженности кроватей с кислородом, то наивысший показатель зафиксировали в Закарпатской области – 48,2% при показателе 65%, самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).
Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава