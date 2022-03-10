Какие очереди на выезде из Украины: Демченко рассказал о ситуации на границе

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, какая ситуация на границе Украины.

По его словам, по состоянию на утро 10 марта 2022 года – очередей на выезд из Украины практически нет.

Важно 118 тысяч человек за минувшие сутки выехали из Украины, преимущественно украинцы: женщины и дети

По всему участку границы со странами Европейского Союза в 6 утра, в 9 утра практически нет загруженности.

"Хотя вчера несколько дней назад находились тысячи транспортных средств", – отметил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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